Открыт подземный пешеходный переход между станциями “Петровский парк” и “Динамо”

30.12.2020, 0:24, Разное

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Почти три года назад открылась станция

“Петровский Парк”, пересадочная на “Динамо”. Из-за сложных

грунтов обычный переход сделать сразу не получилось. Для пересадки пассажиры

ехали на эскалаторе на улицу, шли пешком к входу на соседнюю станцию и опять

спускались вниз.

Теперь пешеходный переход готов. Мэр

Москвы Сергей Собянин открыл для пассажиров пересадку между станциями метро

“Петровский парк” Большой кольцевой линии и “Динамо”

Замоскворецкой линии.

Больше не надо подниматься, идти по улице,

дважды проходить через турникеты и опять спускаться на платформу. Время

пересадки сократится в три раза – с шести до двух минут.

Вблизи от стройплощадки расположены

стадион “Динамо” (ВТБ Арена) и действующая станция Замоскворецкой

линии, в связи с чем работы нужно было вести с особой осторожностью. Перронный

зал станции “Динамо” и ее наземные вестибюли являются объектами

культурного наследия.

Необходимо было вписать пересадку в

существующий станционный объем с максимальным сохранением архитектурного

убранства платформенной части. Теперь все проблемы решены – пассажиры смогут

переходить с “Петровского парка” на “Динамо” под землей –

как любом другом пересадочном узле метро.