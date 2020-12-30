Открыт подземный пешеходный переход между станциями “Петровский парк” и “Динамо”
30.12.2020, 0:24,
Разное
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Почти три года назад открылась станция
“Петровский Парк”, пересадочная на “Динамо”. Из-за сложных
грунтов обычный переход сделать сразу не получилось. Для пересадки пассажиры
ехали на эскалаторе на улицу, шли пешком к входу на соседнюю станцию и опять
спускались вниз.
Теперь пешеходный переход готов. Мэр
Москвы Сергей Собянин открыл для пассажиров пересадку между станциями метро
“Петровский парк” Большой кольцевой линии и “Динамо”
Замоскворецкой линии.
Больше не надо подниматься, идти по улице,
дважды проходить через турникеты и опять спускаться на платформу. Время
пересадки сократится в три раза – с шести до двух минут.
Вблизи от стройплощадки расположены
стадион “Динамо” (ВТБ Арена) и действующая станция Замоскворецкой
линии, в связи с чем работы нужно было вести с особой осторожностью. Перронный
зал станции “Динамо” и ее наземные вестибюли являются объектами
культурного наследия.
Необходимо было вписать пересадку в
существующий станционный объем с максимальным сохранением архитектурного
убранства платформенной части. Теперь все проблемы решены – пассажиры смогут
переходить с “Петровского парка” на “Динамо” под землей –
как любом другом пересадочном узле метро.
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