 

“За личный вклад в развитие СМИ”. Телепропагандистка Симоньян получит $13,5 тыс. премии от правительства

30.12.2020, 0:22, Новости дня
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Главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян получит от правительства награду в 1 млн руб. ($13,5 тыс.) “за личный вклад в развитие СМИ”. Соответствующие распоряжение подписал 29 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

С 2005 года Симоньян возглавляет телеканал RT, а также является главным редактором пропагандистского информационного агентства “Россия сегодня”.

Работники “Комсомольской правды” Александр Коц и Дмитрий Стешин получат премию “за репортажи из горячих точек и освещение событий в Беларуси”.

По данным белоруской ассоциации журналистов, Коц участвовал в освещении конфликтов в Косово, Афганистане, Сирии, Украине, Ираке, Ливии, Египте и Нагорном Карабахе. Коц внесен в список украинского “Миротворца”; имеет медаль “За отвагу”. Коц долгое время работал в паре с Стешиным, отметили в ассоциации. 

30 мая 2014 года им запретили въезд в Украину. В СБУ заявили, что они активно работали в Славянске, а также сопровождали боевиков, участвовавших в допросах пленных, в том числе трех украинских альфовцев, и были своего рода “журналистским пулом” террористов. Несмотря на запрет в 2014 году, Коц продолжал освещать события в Луганске, а Стешин – в Донецке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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