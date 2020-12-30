 

Зеленский отстранил Тупицкого и уволил Кривоноса, в Хорватии произошло землетрясение. Главное за день

30.12.2020, 0:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Зеленский отстранил Тупицкого,

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого на два месяца.

Глава государства принял решение по ходатайству Офиса генпрокурора и на основании ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины. Она предусматривает, что вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом, решается им же на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством. Сам порядок, как объясняла в комментарии изданию “ГОРДОН” эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко, не прописан

В Конституционном Суде заявили, что отстранить председателя КС может исключительно сам суд на специальном заседании. В связи с решением Зеленского КСУ соберется на специальное заседание. 

уволил Кривоноса из СНБО,

Зеленский подписал указ, которым уволил генерал-майора ВСУ Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны и направил его в распоряжение Министерства обороны.

Кривонос назвал увольнение “новогодним подарком”

и сменил главу Черкасской ОГА

Зеленский уволил Сергея Сергейчука с должности председателя Черкасской областной государственной администрации и назначил временно исполняющим обязанности главы облгосадминистрации Виктора Гусака.

Микитасю сообщили о новом подозрении

Полиция сообщила экс-главе строительной компании “Укрбуд” и бывшему нардепу Максиму Микитасю о подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве. Перед этим, по данным СМИ, у него дома провели обыск.

Пресс-служба Нацполиции обнародовала видео, в котором рассказали детали уголовного производства и показала, как похищали юриста. Национальное антикоррупционное бюро заявило, что ролик “не содержит достаточных сведений для соответствующих выводов”.

В Хорватии произошло разрушительное землетрясение

28–29 декабря в центральной части Хорватии произошло несколько землетрясений, самое сильное – сегодня – магнитудой более 6. Оно привело к разрушениям, погибло семь человек, есть пострадавшие.

По предварительным данным, украинцев среди жертв и пострадавших нет. Здание посольства в Загребе незначительно повреждено, дипмиссия открыла горячую линию для звонков своих граждан. 

Санду анонсировала новые парламентские выборы в Молдове

Новый президент Молдовы Майя Санду заявила, что будет инициировать досрочные парламентские выборы

Пьер Карден умер

Французский модельер Пьер Карден скончался на 99 году жизни. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Добровинский предположил причину ухудшения здоровья Ефремова

10.12 / Ученый рассказал о предстоящих в 2021 году солнечных и лунных затмениях

09.09 / В Сети показали деревянный Ford Mustang Eleanor

27.12 / Зеленский заявил о «коварстве северного соседа»

12.12 / Космонавтам предложили поднять зарплаты

16.10 / Британские СМИ «убрали» Санкт-Петербург из списка городов-хозяев ЕВРО-2020

13.07 / Ситуация с пандемией коронавируса будет становиться все хуже, хуже и хуже – глава ВОЗ

19.09 / Киев заверил в способности Зеленского завершить конфликт в Донбассе

28.06 / В Конституции Украины нужно закрепить статус Крыма как крымскотатарской автономии – Чубаров

04.08 / Названа причина перевода Уилана из СИЗО в колонию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска