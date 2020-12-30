В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом

30.12.2020, 0:00, Новости дня

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За сутки в Москве умерли 72 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в столице превысило 798 тыс. человек, выздоровели свыше 615 тыс. вирус-положительных пациентов, скончались 11136 человек, передает ТАСС. Днем ранее число летальных исходов в Москве из-за коронавируса составило 75 пациентов.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин заявил о выходе Москвы на пик заболеваемости COVID-19. В Москве начали снимать ограничения для прошедших вакцинацию от коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.