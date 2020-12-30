Путин запретил снижать МРОТ

30.12.2020, 0:00, Новости дня

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Глава российского государства Владимир Путин подписал федеральный закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем указывается, что с 2021 года соотношение МРОТ и «медианной заработной платы устанавливается в размере 42%». С 1 января МРОТ будет 12792 рубля в месяц. В дальнейшем его величина будет определяться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год, но МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения РФ на очередной год.

С 2021 года соотношение величины прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год составит 44,2%, его величину будут пересматривать как минимум раз в пять лет. Величина прожиточного минимума на очередной год не может быть ниже его величины в текущем. При этом ко второму чтению в закон добавили запрет снижать МРОТ даже при снижении размера медианной зарплаты, передает РИА «Новости».

Напомним, Путин заявлял, что вопрос о МРОТ «очень чувствительный и затрагивает практически всех работников». Величина прожиточного минимума трудоспособного населения составит 109% от прожиточного минимума на душу населения в целом по России, прожиточного минимума пенсионеров – 86%, прожиточного минимума детей – 97%.