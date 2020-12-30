Алибасов госпитализирован в Москве

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30.12.2020, 0:00, Новости дня
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Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских клиник, накануне он упал с лестницы, сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.

Горжанкин заявил, что Алибасов «в середине дня снова почувствовал себя плохо». По предварительной информации Алибасов госпитализирован из-за «ушибов ног» и, возможно, «сотрясения головного мозга». Алибасов заявил, что накануне он упал с лестницы, ударился головой. При этом он «не может четко сказать», как это произошло и «с какой именно, учитывая, что в доме он всегда ездит на лифте и не ходит пешком», передает РИА «Новости».

29 декабря Горжанкин заявил, что накануне Алибасов вызвал скорую помощь в связи с проблемами, возникшими в результате ожога чистящим средством «Крот», который Алибасов получил в июне прошлого года. Во вторник ему «снова стало нехорошо, он еще раз вызвал медиков». СМИ сообщали, что приехавшие к Алибасову по вызову его родственников сотрудники полиции вскрыли дверь и якобы обнаружили продюсера в алкогольном опьянении.



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