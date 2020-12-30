Нападение гуманоидов на деревню Келли

30.12.2020, 7:05, Разное

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В августе 1955 года странные существа окружили дом Саттонов в деревне Келли (штат Кентукки, США). Чем привлекло их строение мирных фермеров, представляли ли они какую опасность для людей или наоборот, пришли с «миссией мира» – неизвестно, но две семьи фермеров (11 человек) оказались в осажденном гуманоидами доме.

Странный аппарат

21 августа Тейлоры все семьей пришли на ужин к своим друзьям Саттонам. Мужчины говорили о видах на урожай, женщины о своем, о женском, дети игрались. Около 19:00 Билл Тейлор вышел к колодцу за водой и увидел, как над домом пролетел большой круглый серебристый аппарат, переливавшийся разными цветами и начал снижаться в метрах 100 от дома.

Вернувшись, Тейлор рассказал об этом друзьям, но его подняли на смех: фермеры – люди практичные, верят только в то, что видят своими глазами и трогают своими руками. Да, они слыхали про «летающие тарелки», но кто же в эту ерунду верит?

Но скоро им стало не до смеха.

Монстр

Примерно через час собака Саттонов залилась лаем. Билл Тейлор и Элмер Саттон вооружились винтовками и вышли на улицу посмотреть, что за незваный гость к ним пожаловал. Гостем оказалось безволосое существо ростом 4 фута (1,2м), с большой головой, светящимися в темноте желтыми глазами, остроконечными ушами, свисающими до земли и длинными тонкими руками. Монстр повернул голову, увидел мужчин и медленно двинулся в их сторону.

Один из фермеров поднял винтовку и выстрелил. Существо упало, но поднялось и шипя убежало. Мужчины осторожно двинулись вперед, но пройдя несколько метров, остановились: оказалось, что монстр был не один! Клен у забора было буквально облеплено такими же существами. Фермеры открыли беспорядочный огонь. Гуманоиды начали падать с дерева, но упав, подымались и убегали в темноту.

В осаде

Билл обернулся и увидел, что несколько чудищ сидят на крыше дома Саттонов. Мужчины бросились обратно в дом, вбежав закрыли дверь на засов и приказали женщинам всюду выключить свет и сидеть тихо. Шепотом они рассказали, что дом окружен мерзкими тварями. В тишине было слышно, как кто-то ходит по крыше.

Одна из женщин начала шепотом читать молитву против нечистой силы. В ужасе закричал ребенок, показывая рукой на окно: одно из существ стояло за ним и смотрело в комнату. Кто-то из мужчин не выдержал, выстрелил, и оконное стекло разлетелось сотнями брызг.

На прорыв

Около 23:00 люди решили больше не ждать неизвестно чего, а идти на прорыв. Первыми вышли мужчины, с винтовками наперевес, затем из дома выбежали женщины с детьми, бросились к машине и стали спешно садиться в нее. Мужчины выстрелами отгоняли гуманоидов. Билл Тейлор завел автомобиль, машина рванула ее с места, люди поехали в сторону полицейского участка.

Комиссар Рассел Гринвелл взял с собой пятерых полицейских и отправился ферму Саттонов. Они нашли следы пуль, гильзы, разбитые стекла, но ни одного монстра – ни живого, ни мертвого. Только забившийся в угол сарая пес жалобно скулил. Позже Саттоны рассказывали, что гуманоиды вернулись и до 4 утра ходили вокруг дома.

Верить – не верить

Не многие в деревне верили рассказам Тейлоров и Саттонов. Чаще всего спрашивали, сколько в тот вечер они выпили за дружеским ужином? Как следствие, некоторое время спустя все участники того происшествия все реже упоминали о событиях вечера 21 августа, а вскоре и вовсе на расспросы назойливых журналистов начали отвечать коротким «давно было, уже не помню ничего».

Однако дочка Саттона, которой тогда было 5 лет, рассказала журналистам, что ее отец, до последних дней, вспоминая о встрече с «мерзкими тварями», всегда бледнел, а глаза его наполнялись страхом. Он ничего не забыл.