СК возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере против Навального

29.12.2020, 19:26, Разное

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Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) против оппозиционера Алексея Навального и «иных лиц». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года"», «Фонд организации и координации защиты прав граждан» и ряд других организаций собрали с физлиц более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Средства предназначались для фондов.

СК утверждает, что Навальный, «действуя совместно с иными лицами», потратил из этой суммы на личные цели более 356 млн рублей. В качестве них ведомство приводит приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, например, отдыха за границей. О других фигурантах СК не сообщил.

В августе прошлого года против ФБК возбудили дело об отмывании миллиарда рублей, позже сумму снизили до 75 млн рублей. По версии следствия, в организацию поступила «крупная сумма денег» в рублях и в иностранный валюте. По словам соратника Навального Леонида Волкова, это были пожертвования фонду и президентской кампании политика.

Накануне в Федеральной службе исполнения наказаний пригрозили Навальному заменой условного срока на реальный по делу «Ив Роше». ФСИН потребовала от политика явиться 29 декабря «для регистрации», ссылаясь на статью в медицинском журнале The Lancet, написанную на основе материалов берлинской клиники «Шарите». Из нее якобы следует, что Навальный уже оправился от последствий «своей болезни».

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23 декабря «Шарите», в которой Навальный провел 32 дня, 24 из которых — в реанимации, опубликовала в медицинском журнале Lancet развернутый отчет, из которого следует, что клиническая картина при отравлении Навального соответствовала действию боевого отравляющего вещества «Новичок». Политику стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа, из-за чего лайнер посадили в Омске, откуда после долгих переговоров политика перевезли на лечение в Германию.

Дело «Ив Роше» было возбуждено против Навального и его брата Олега в 2012 году. Братьев обвиняли в том, что они обманом навязали косметической компании «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг.

Представители «Ив Роше» во время следствия отказались от обвинений. В итоге Алексей Навальный получил 3,5 года условно, а Олег — реальный срок, он уже на свободе. В 2017 году Европейский суд по правам человека присудил Навальным компенсацию в 76 тысяч евро из-за этого дела.