Мнение: Парадокс Навального

29.12.2020, 23:52, Разное

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СК возбудил против Навального дело о мошенничестве в особо крупном размере.

ФСИН грозится отправить Навального в тюремную камеру.

ФСБ пыталась отравить Навального…

А торлли заполонили интернет комментами ми, что Навальный никому не интересен, что его никто знать не знает…

Страшно подумать, что может случиться с Навальным, если его узнает вся России и он будет популярен…

Фотография Алексея Навального отсюда