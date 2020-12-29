Мнение: Парадокс Навального
29.12.2020, 23:52,
Разное
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СК возбудил против Навального дело о мошенничестве в особо крупном размере.
ФСИН грозится отправить Навального в тюремную камеру.
ФСБ пыталась отравить Навального…
А торлли заполонили интернет комментами ми, что Навальный никому не интересен, что его никто знать не знает…
Страшно подумать, что может случиться с Навальным, если его узнает вся России и он будет популярен…
Фотография Алексея Навального отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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