 

Жителей Московской области предупредили о ледяном дожде

29.12.2020, 23:32, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вечером 29 декабря в Московской области ожидаются ледяной дождь, гололед и усиление ветра до 15 метров в секунду, передает сайт “Подмосковье сегодня”. В подобных условиях возникает вероятность нарушения энергоснабжения, отмечают специалисты. Автомобилистов призвали воздержаться от дальних поездок и быть внимательнее на дорогах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10 / Весь в маму – Личное мнение

01.07 / Мнение: Снос памятника Меконнену

11.09 / Мнение: Когда цены на нефть вырастут, кто поставляет нефтепродукты в США и есть ли предел лицемерию

14.10 / Евгений Стычкин и Ольга Сутулова стали родителями

19.10 / Мнение: Крутая работа для бедных людей

29.06 / Скотт Уоринг нашел руины древней постройки на Марсе

18.09 / Названы самые богатые российские чиновники по версии Forbes

25.10 / Мнение: Свадьба в Шуше

12.01 / Мнение: Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»

16.07 / Ученые научились лучевую болезнь определять по капле крови

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска