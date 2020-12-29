Жителей Московской области предупредили о ледяном дожде

29.12.2020, 23:32, Разное

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Вечером 29 декабря в Московской области ожидаются ледяной дождь, гололед и усиление ветра до 15 метров в секунду, передает сайт “Подмосковье сегодня”. В подобных условиях возникает вероятность нарушения энергоснабжения, отмечают специалисты. Автомобилистов призвали воздержаться от дальних поездок и быть внимательнее на дорогах.