СМИ сообщили о затягивании Венедиктовой подписания подозрений по делу “ПриватБанка”, генпрокурор ответила

29.12.2020, 23:30, Новости дня

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29 декабря “Экономическая правда” сообщила, ссылаясь на свои источники, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова затягивает подписание подозрений фигурантам уголовного производства, касающегося “ПриватБанка”.

Издание написало, что Национальное антикоррупционное бюро направило Венедиктовой на подпись проекты подозрений, но она не отвечает уже две недели.

Генпрокурор в Facebook заявила, что источник, на который ссылалась “Экономическая правда”, – “или манипулятор, или врун”.

“Я не вправе открывать тайну следствия, но в общих чертах могу успокоить общество – все необходимые шаги сделаны, процессуальные решения приняты, дело начало двигаться в нужном русле. Если эти зашифрованные источники информации и в дальнейшем продолжат заниматься продажей воздуха, я найду возможность, в том числе и процессуальную, объяснить более доходчиво причины, по которым дела расследовались с некоторым опозданием”, – написала она.

Генпрокуратура с июня 2017 года ведет расследование по факту создания преступной организации с целью завладения в течение 2008–2016 годов денежными средствами “ПриватБанка” в особо крупных размерах бывшим менеджментом финучреждения. 14 декабря 2020-го Венедиктова сообщила, что вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах.

По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией финучреждения, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн.

Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц. Среди этих 193 компаний, которые ранее получали кредиты “ПриватБанка”, значится “Укртатнафта”, имущество которой таким образом было выведено из-под залога.

21 декабря 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договор о продаже 100% акций “ПриватБанка” Министерству финансов Украины.

Группа “Приват” принадлежит украинским бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Алексею Мартынову.

Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка