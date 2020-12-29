 

В результате землетрясения в Хорватии повреждено здание украинского посольства

29.12.2020, 23:30, Новости дня
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В результате землетрясения в Хорватии здание посольства Украины в Загребе получило небольшие повреждения, сотрудники дипмиссии не пострадали, рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в эфире канала “Украина 24”.

28–29 декабря в центральной части Хорватии произошло несколько землетрясений, самое сильное – магнитудой 6,2 – в районе городов Петринья и Сисак. Оно привело к разрушениям, погибло семь человек, есть пострадавшие.

“Стихийное бедствие было ощутимо по всей стране, в эпицентре причинен большой ущерб зданиям и коммуникациям”, – сказал Николенко. 

Общественному он уточнил, что сотрудники дипмиссии перешли в дистанционный режим работы. 

Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич сообщил в Twitter, что по предварительной информации, украинцев среди пострадавших и погибших нет. Он призвал украинцев, которые находятся в этой стране, проявлять осторожность. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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