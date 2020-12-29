В результате землетрясения в Хорватии повреждено здание украинского посольства

29.12.2020, 23:30, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В результате землетрясения в Хорватии здание посольства Украины в Загребе получило небольшие повреждения, сотрудники дипмиссии не пострадали, рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в эфире канала “Украина 24”.

28–29 декабря в центральной части Хорватии произошло несколько землетрясений, самое сильное – магнитудой 6,2 – в районе городов Петринья и Сисак. Оно привело к разрушениям, погибло семь человек, есть пострадавшие.

“Стихийное бедствие было ощутимо по всей стране, в эпицентре причинен большой ущерб зданиям и коммуникациям”, – сказал Николенко.

Общественному он уточнил, что сотрудники дипмиссии перешли в дистанционный режим работы.

Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич сообщил в Twitter, что по предварительной информации, украинцев среди пострадавших и погибших нет. Он призвал украинцев, которые находятся в этой стране, проявлять осторожность.

За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих внаслідок землетрусу в Петріні, Хорватія. Наш телефон екстреної допомоги +385 91 605 1010.

Будьте обережні! pic.twitter.com/IqVZzLXtGD — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) December 29, 2020

Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка