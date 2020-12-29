Зеленский уволил главу Черкасской ОГА и назначил временного руководителя
29.12.2020, 23:30,
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29 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Сергейчука с должности председателя Черкасской областной государственной администрации (ОГА). Указ об этом размещен на сайте главы государства.
Чиновник уволен “в связи с поданным им заявлением”.
Следующим указом Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Черкасской ОГА Виктора Гусака.
28 октября Кабинет Министров Украины утвердил Гусака на должности заместителя главы Черкасской ОГА.
В декларации Гусака, которую он подал 20 декабря перед увольнением с должности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Черкасской области указано, что он владеет домом площадью 134,8 м², двумя квартирами – 42 м² и 46 м² и тремя земельными участками в Геронимовке – 1250 м², 521 м² и 679 м² – в Елизаветовке Черкасской области.
Зеленский представил главу Черкасской областной государственной администрации Сергейчука 28 августа.
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