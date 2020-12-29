Рогозин назвал вероятную причину утечки воздуха на МКС

29.12.2020, 23:08, Новости дня

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Причиной утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) могли стать приборы на американском сегменте, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Когда закрыли американский сегмент, то были отключены все приборы в нем. Вполне вероятно, что в рабочем состоянии эти приборы и сочатся. Поэтому работа только в самом начале, и она идет планово. Еще раз говорю, это работа технических специалистов, и никаких решений о том, что надо срочно что-то предпринимать, у нас нет», – сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Рогозина, на самой станции есть большие запасы воздуха, а в феврале к ней отправится грузовик «Прогресс», который привезет все необходимое. Он заверил, что причина утечки совершенно точно будет найдена и исправлена.

Напомним, на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин. Позднее трещину заделали заплаткой из резины и алюминиевой фольги, но и это не устранило утечку воздуха. На станцию решено доставить специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации. Сообщалось, что экипаж МКС попросили найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что проблемы на МКС могут быть связаны с микрометеоритами и пообещал их «вылечить».