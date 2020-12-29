Захарова обвинила главу дипломатии ЕС в демонизации РФ в «войне вакцин»

29.12.2020, 23:08, Новости дня

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который сравнил борьбу РФ против коронавируса и деятельность организации «Исламское государство».

В комментарии, опубликованном на сайте МИДа, Захарова отметила, что «война вакцин» сопровождается «потоком слухов, ложной или намеренно искаженной информации». Для МИДа это «не стало откровением», но в министерстве шокированы тем, что «к этой практике» присоединился Боррель.

Как отметила Захарова, он «пытается проводить абсолютно неуместные параллели между усилиями РФ в борьбе с заболеванием и не имеющей никаких оправданий террористической активностью» ИГ, Боррель распространяет «фейковую информацию» и «демонизирует» российские СМИ. Боррель «демонстрирует явные симптомы заражения «инфодемией», хотя сам же и «призывает к противодействию манипуляциям в медиа», сообщила Захарова. МИД считает нападки Борреля «попыткой недобросовестной конкуренции, направленной против РФ и вакцин отечественной разработки». Москва потребовала от него объяснить «вводящие в заблуждение слова».

В заявлении, опубликованном на сайте Европейской внешнеполитической службы, Боррель заявил, что российские СМИ якобы распространяют недостоверную информацию о западных вакцинах. По версии Борреля, эти сообщения направлены на страны, которым РФ хочет продавать свою вакцину. Как сообщил Боррель, ИГ* «также использовало неразбериху в ситуации» с коронавирусом «для распространения своей собственной пропаганды».

Напомним, Захарова заявила, что «война вакцин уже идет», в ней сила РФ заключается в правде об отечественных достижениях. «Это война всего: политизация темы ковида произошла. Инфодемия, связанная с пандемией, произошла. Часть этой жуткой реальности – это, конечно, война и вакцин, и всего того, что связано с черным пиаром в отношении российских усилий или блокированием информации о российских достижениях», – сказала Захарова.