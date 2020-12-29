Рогозин рассказал о своем отношении к Маску

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29.12.2020, 23:08, Новости дня
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Основатель компании SpaceX Илон Маск – «выдающийся энтузиаст космоса», сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он подчеркнул, что в США все компании космической отрасли частные, но работают на бюджетные деньги: «Когда у нас говорят о том, что частная компания сама что-то сделала, они делают на государственные деньги», – пишет «Комсомольская правда».

Рогозин указал, что SpaseX «имеет одного конкретного владельца и генератора идей – это Илон Маск». Рогозин сказал, что уважает «инженерные и пропагандистские» таланты Маска, а Роскосмос внимательно следит за его деятельностью и старается не сдавать позиции.

В октябре Рогозин заявил, что Маск ему уже почти как родственник, и похвалил смелость его инженерных решений. Весной Рогозин поздравил Маска с успешным полетом нового пилотируемого корабля Crew Dragon. В 2014 году на тот момент вице-премьер Рогозин в ответ на санкции против РФ предложил отправлять американских астронавтов на станцию «на батутах». После запуска Crew Dragon Маск сообщил Рогозину, что «батут работает».



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