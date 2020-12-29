Почему плачет Саша Петров? – Личное мнение

29.12.2020, 22:54, Разное

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Актёра Сашу Петрова одухотворённые дамы за 40 считают чрезвычайно талантливым по двум причинам.

Во-первых, его любит Олег Меньшиков, который и сам талантлив, но для дам в расцвете либидо уже староват, а, во-вторых, актёр Саша Петров, едва открывает рот, чтобы что-то сказать, сразу начинает плакать.



Фото: Соцсети

«Я Стасе сказал: «Мне никогда никто сюрпризом не ставил живую елку». Я просто стоял и долго смотрел на наряженную игрушками ель, пока не потекли слезы. Это было приятным возвращением в детство», — поделился со слезами на глазах Саша Петров.

Талантливый, чоуш. Петров.

Актёр Саша Петров дал большое интервью у себя дома Алёне Долецкой. Сопливое это говнище я показывать вам не буду, просто приведу пару цитат оттуда:

«Журналист сразу же отметила приятную атмосферу, которую создал хозяин в своих апартаментах. Кругом сияли гирлянды, горели ароматические свечи… «Я очень люблю уют такой», — признался звезда.» Стархит.

Ароматические свечи? Прикольненько. Атмосферненько, я бы сказала, и среди этого — рыдающий Саша Петров. Бывший грузчик, романтик, талантливый ученик Олега Меньшикова.

Что делает с ним Стася Милославская, я не пойму.

«В этом году мы со Стасей много путешествовали до пандемии. В какой-то момент она сказала: «Может, дома посидим пока»… Она пророком оказалась, мы провели здесь карантин. Это было удивительное время, когда ты наслаждаешься человеком, а он тобой. Мы гуляли, играли в баскетбол. Спасибо, вселенной, что у нас была такая возможность. Мы ездили в магазин, сидели, смотрели фильмы, пили вина, разговаривали у костра. Никуда не выходили, но нам было здорово».

Меня чуть не вырвало вот сейчас, а вас?

31-летний мужик всё время плачет. Вокруг него — аромасвечи. Ёлка живая — он в слёзы. Пускает в каждой роли сопли, весь такой романтичный, тонкий, ранимый и чувственный.

Нет, фотографий Саши Петрова со Стасей много в публичном пространстве. Это хорошо, это правильно, но я хочу спросить почитательниц таланта Петрова со всей откровенностью: вы совсем идиотки и ничего не понимаете, да?

40-летние бабы любят Петрова, а сам Саша любит уют.

Больше всего мне тут жалко Стасю. Была такая знакомая у меня — с Сергеем встречалась, а потом, после завершения контракта, впала в депрессию.