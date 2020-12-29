Мэр сибирского города заразилась коронавирусом

29.12.2020, 22:40, Разное

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На своей странице в “Инстаграм” мэр города Радужный в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре Наталья Гулина сообщила подписчикам о получении положительного теста на коронавирус, передает URA.Ru. Градоначальница добавила, что переходит в режим самоизоляции. Поскольку болезнь не отразилась катастрофические на ее самочувствии, Наталья Гулина продолжит работу, но дистанционно.