В отношении Навального возбудили дело о мошенничестве

29.12.2020, 22:40, Разное

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Как известно следователям, для нужд ряда некоммерческих организаций, таких как Фонд борьбы с коррупцией и другие ассоциированные с Алексеем Навальным структуры, от физических лиц было получено пожертвований на 588 миллионов рублей. При этом деньги предназначались исключительно на цели этих организаций.

Однако, считают в СК, Алексей Навальный как руководитель ФБК и других организаций, взял из этой суммы 356 миллионов рублей и потратил их на личные нужды. По версии обвинения, речь идет о приобретении личного имущества и материальных ценностей, а также об оплате других расходов, в том числе и на заграничный отдых.

“Таким образом, собранные с граждан средства были похищены”, – подчеркнула Светлана Петренко.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество в особо крупном размере”. В настоящее время проводятся следственные действия с целью установить все обстоятельства преступления, а также всех причастных к его совершению, рассказала официальный представитель Следственного комитета.