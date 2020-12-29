 

В отношении Навального возбудили дело о мошенничестве

29.12.2020, 22:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как известно следователям, для нужд ряда некоммерческих организаций, таких как Фонд борьбы с коррупцией и другие ассоциированные с Алексеем Навальным структуры, от физических лиц было получено пожертвований на 588 миллионов рублей. При этом деньги предназначались исключительно на цели этих организаций.

Однако, считают в СК, Алексей Навальный как руководитель ФБК и других организаций, взял из этой суммы 356 миллионов рублей и потратил их на личные нужды. По версии обвинения, речь идет о приобретении личного имущества и материальных ценностей, а также об оплате других расходов, в том числе и на заграничный отдых.

“Таким образом, собранные с граждан средства были похищены”, – подчеркнула Светлана Петренко.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество в особо крупном размере”. В настоящее время проводятся следственные действия с целью установить все обстоятельства преступления, а также всех причастных к его совершению, рассказала официальный представитель Следственного комитета.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Участник КИ российской вакцины от COVID-19 рассказал о «сюрпризах» после прививки

17.09 / В России повысят налог для богатых – подробности

19.11 / В России будут по-новому платить больничные и пособия по материнству

14.07 / Мнение: Сколько жизней спасли ограничения, отсутствие длительного иммунитета и первая в мире вакцина от коро

03.07 / Мнение: Послушал Путин психов – и, похоже, поддержал ЛГБТ – да?

09.09 / Выплаты от государства в России получат дети и жены призывников

02.12 / Внешний враг у границ: Лукашенко обеспокоен военной активностью США

31.07 / Мнение: Нина Андреева против Макаревича

25.10 / Неожиданное предложение от Пашиняна, штрафы за несоблюдение православного поста, поддельная Воркута и новый флаг Японии от «Студии Артемия Лебедева» в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

29.11 / Грехопадение министра Лаврова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска