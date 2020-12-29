Кривонос: Сейчас вся оппозиция работает не на собственный рейтинг, а на антирейтинг президента. Их задача – сбить действующую власть

29.12.2020, 22:38, Новости дня

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Сейчас вся оппозиция в Украине работает не на собственный рейтинг, а на антирейтинг президента страны Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию НВ заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

“Гибридная война продолжается и не останавливается ни на минуту. Попытки расшатать и дестабилизировать ситуацию за счет влияния информационного, экономического пространства. Посмотрите, что происходит последние полгода: любые действия власти выводятся в ноль. Сейчас вся оппозиция работает не на собственный рейтинг, а на антирейтинг президента. Их задача – сбить действующую власть. Для них Украина – это лишь желание прийти к власти и решать свои вопросы. Действующая власть пытается что-то сделать, но это смешно и результата не дает. Опять пошли чистая ложь и манипуляции, и это приводит к тому, что люди еще больше не верят, что действующая власть способна что-то сделать”, – подчеркнул Кривонос.

Он отметил, что государство ничего не делает, чтобы противодействовать политическим силам, работающим на Кремль.

“Юридически сейчас этого нет. Уже давно можно поднять этот вопрос. Этого не было и при предыдущей власти, и при действующей. Олигархи влияют на уровне Верховной Рады, на уровне своих ставленников в других ветвях власти, а украинский народ платит за то, от чего потом страдает”, – сказал замсекретаря СНБО.

По его мнению, власти нужно работать с той частью общества, которая не определились со своей политической позицией в отношении к Украине.

“Слава богу, у нас огромное количество людей, которые прошли фронт. У нас достаточно большое количество патриотических людей. Да, их значительно меньше в процентах к общей численности народа, но если это поддерживать и развивать, эта доля может увеличиться. Потому что у нас те, кто абсолютно нейтрально или даже негативно относятся к Украине как независимому государству, – на уровне 15−20%, патриотически настроенных – 25−30%, а остальная часть – это как раз и середина, которая политически не определились, они политически аморфные и занимают позицию “чтобы мне было лучше, и все равно, какая там у нас власть”. Власть не работает с этими людьми. Хотя этих людей можно было бы подтягивать”, – резюмировал Кривонос.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Согласно опубликованным 23 декабря 2020 года результатам опроса Социологической группы “Рейтинг”, Зеленский сохраняет лидерство в президентском рейтинге. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, действующего главу государства поддержали бы 26,5% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.