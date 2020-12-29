 

В Хорватии за два дня произошло четыре сильных землетрясения, погибло семь человек

29.12.2020, 22:38, Новости дня
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28–29 декабря в центральной части Хорватии произошло три сильных землетрясения, сообщила Сейсмологическая служба страны. 

Сила толчков первого – в 6.28 понедельника – составила 5,0 по шкале Рихтера. Магнитуда двух повторных землетрясений, произошедших в течение полутора часа, – 4,7 и 4,1, отметили в пресс-службе ведомства.

Самое мощное за последние два дня разрушительное землетрясение магнитудой 6,2 в районе городов Петринья и Сисак произошло сегодня в 12.19, за ним последовало множество более слабых толчков, сообщили в Сейсмологической службе. 

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр информирует в Twitter, что последнее землетрясение магнитудой 3,7 произошло примерно в 20.30 в 33 км от Загреба. 

В результате последнего землетрясения погибло как минимум семь человек, есть пострадавшие, части Петриньи и Сисака разрушены, сообщило издание RTL.HR. Для помощи пострадавшим в города прибыли военные и спасатели. Регион посетили президент Хорватии Зоран Миланович и премьер-министр страны Андрей Пленкович. 

Посольство Украины в Хорватии призвало украинцев быть осторожными в связи с землетрясениями. 

“Следите за новостями! Старайтесь не паниковать. В случае повторного толчка безотлагательно оставьте здания, не пользуйтесь лифтом. Избегайте пребывания у линий электропередач, деревьев! Наш телефон в случае чрезвычайной ситуации +385916051010”, – говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном 29 декабря. 

ВИДЕО
Видео: euronews (in English) / YouTube 
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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