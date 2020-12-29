В Сербию под видом паркета пытались провезти более 2 тыс. артефактов из Украины

29.12.2020, 22:38, Новости дня

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Сербские правоохранители задержали в пункте пропуска “Српска-Црня” грузовик с более чем 2 тыс. предметов старины. Об этом сообщило таможенное управление министерства финансов Сербии.

В ночь на 29 декабря таможенники задержали автомобиль с румынскими номерами под управлением 46-летнего гражданина Сербии. Он утверждал, что везет паркет и другие товары, указанные в декларации. Однако при досмотре сотрудники таможни нашли незадекларированные артефакты, относящиеся к Бронзовому веку, византийскому периоду, Средневековью, а также древнеславянские и кельтские артефакты.

Всего в контрабандном грузе было 2113 предметов, среди которых подвески, перстни, инструменты, оружие, в том числе наконечники для копий, стрел, топоров и булава. Предметы переданы на экспертизу. “Очевидно, что [коллекция] имеет большую историческую и археологическую ценность”, – подчеркнули в минфине.

После задержания водитель грузовика заявил, что найденные древности ему не принадлежат. Он утверждает, что вез их из Украины за вознаграждение. В Сербии с ним должны были связаться и дать дальнейшие инструкции.

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Фото: carina.rs Фото: carina.rs Фото: carina.rs Фото: carina.rs Фото: carina.rs Фото: carina.rs











