 

Статистика COVID-19 в Ухане могла быть занижена в 10 раз – Bloomberg

29.12.2020, 22:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Масштаб распространения коронавируса в китайском городе Ухань, где началась пандемия, мог быть в 10 раз выше данных официальной статистики. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на доклад китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Было обнаружено, что около 4,4% протестированных жителей города имеют специфические антитела, которые могут бороться с патогеном, вызывающим COVID-19. Это говорит о том, что они были инфицированы вирусом. Серологическое исследование было проведено в апреле среди 34 тыс. человек.

Такое соотношение предполагает, что среди 11 млн жителей Уханя переболеть могли до полумиллиона человек – это почти в 10 раз превышает официальную статистику за апрель, согласно которой в городе переболело 50 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Ухане в декабре 2019 года. Из-за этого города был закрыт на въезд и выезд почти на 11 недель – ограничение сняли только в начале апреля.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Китае зарегистрировали 17 ноября 2019 года. Сам вирус вышел за пределы страны как минимум на два месяца раньше и распространился по всему миру. Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Властей китайской провинции Хубэй и города Ухань обвиняли в сокрытии от центрального руководства информации о вспышке коронавируса. Вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Кинологи советуют не наказывать собак во время дрессировки

28.07 / Питьевая вода с литием снижает риск суицида

21.07 / Эксперты усомнились в «ликвидации» ФБК Навального

11.09 / В РФ создали экзоскелет для рабочих

04.12 / В Днепропетровской области 15 ветеранам раздали медали от Путина

29.11 / Французский эксперт – при Байдене американская дипломатия изменит форму, но не содержание

26.10 / В России венгра обманули на $10 тыс., он нарушил границу с Украиной – ГПСУ

14.10 / Глава МВФ описала коронакризис строками из русской классики

30.06 / Собранные для цифровых пропусков персональные данные россиян удалены

25.08 / Ольга Ковалькова: мы защищаем победу Тихановской и голоса белорусов 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска