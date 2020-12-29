Статистика COVID-19 в Ухане могла быть занижена в 10 раз – Bloomberg

29.12.2020, 22:38, Новости дня

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Масштаб распространения коронавируса в китайском городе Ухань, где началась пандемия, мог быть в 10 раз выше данных официальной статистики. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на доклад китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Было обнаружено, что около 4,4% протестированных жителей города имеют специфические антитела, которые могут бороться с патогеном, вызывающим COVID-19. Это говорит о том, что они были инфицированы вирусом. Серологическое исследование было проведено в апреле среди 34 тыс. человек.

Такое соотношение предполагает, что среди 11 млн жителей Уханя переболеть могли до полумиллиона человек – это почти в 10 раз превышает официальную статистику за апрель, согласно которой в городе переболело 50 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Ухане в декабре 2019 года. Из-за этого города был закрыт на въезд и выезд почти на 11 недель – ограничение сняли только в начале апреля.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Китае зарегистрировали 17 ноября 2019 года. Сам вирус вышел за пределы страны как минимум на два месяца раньше и распространился по всему миру. Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Властей китайской провинции Хубэй и города Ухань обвиняли в сокрытии от центрального руководства информации о вспышке коронавируса. Вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”.