Более половины взрослых китайцев сегодня имеют избыточный вес. Это больше людей, чем все население США

29.12.2020, 22:28, Разное

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By Nectar Gan, CNN December 25, 2020

Официальное исследование, результаты которого были опубликованы в среду, показало, что более половины взрослых китайцев имеют избыточный вес.

(CNN) По мере того, как Китай становится богаче, талии взрослых в стране тоже становятся все более объемными.

Более половины взрослых китайцев в настоящее время имеют избыточный вес, это показало исследование , проведенное Национальной комиссией здравоохранения страны, результаты которого были опубликованы в среду. За менее чем два десятилетия, доля людей страдающих ожирением среди взрослого населения Китая также более чем удвоилась – с 7,1% в 2002 году до 16,4% в этом году.

Согласно отчету, 50,7% взрослых китайцев имеют избыточный вес, в том числе страдают ожирением. В стране с населением 1,4 миллиарда это составляет более полумиллиарда человек – больше, чем все население США.

Этот резкий рост произошел за последние два десятилетия. В 2002 году имели избыточный вес, включая ожирение 29,9% взрослого населения Китая. В 2012 году эта цифра выросла, согласно предыдущим отчетам китайских органов здравоохранения, до 42% .

«Жители нашей страны сталкиваются с серьезной проблемой избыточного веса и ожирения. Показатели избыточного веса и ожирения среди жителей как городских, так и сельских районов и во всех возрастных группах неуклонно растут», – сказал Ли Бинь, заместитель директора Национальной комиссии здравоохранения на пресс-конференции в среду.

Отчасти это связано с огромными изменениями в диете и привычках питания, вызванными быстрым экономическим ростом страны. В течение 1950-х и 60-х годов, от голода умерло около 45 миллионов китайцев. И до 1993 года, чтобы покупать такие основные продукты, как рис, масло, яйца и мясо, людям приходилось использовать выдаваемые государством продуктовые карточки.

Времена нехватки еды давно прошли. Теперь китайцы могут свободно приобретать любые продукты по своему усмотрению, и новое богатство страны сделало их обеденный стол еще более питательным и калорийным.

Увеличение покупательной способности также привело к возникновению проблемы пищевых отходов , которую президент Китая Си Цзиньпин назвал «шокирующей и тревожной». Во вторник в национальный законодательный орган страны был внесен законопроект о предотвращении потерь пищевых продуктов в отходы.

Рост показателей избыточного веса и ожирения ложится дополнительным бременем на общественное здоровье. Центры США по контролю и профилактике заболеваний заявляют, что излишний вес увеличивает риск серьезных заболеваний и состояний здоровья, включая высокое кровяное давление, диабет, ишемическую болезнь сердца и инсульт .

«Уровень избыточного веса и ожирения в Китае быстро растет, с высокой распространенностью и затрагивает все группы населения. Это создает огромные проблемы, – сказал Чжао Вэньхуа, главный диетолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

По данным Всемирной организации здравоохранения , по меньшей мере 4 миллиона человек ежегодно умирают в результате болезней связанных с избыточным весом или ожирением.

По данным ВОЗ, среди населения Земли, которое с 1975 года почти утроилось, доля людей, страдающих ожирением растет во всем мире, . В 2016 году 39% взрослого населения во всем мире – или более 1,9 миллиарда человек – имели избыточный вес, в том числе более 650 миллионов страдали ожирением.

По данным CDC, в США с 2015 по 2016 год 71,6% взрослых имели избыточный вес, включая ожирение.

Но тут надо иметь в виду, что в Китае, категории избыточного веса и ожирения более жесткие, чем мировые стандарты. ВОЗ считает, что индекс массы тела (ИМТ) – отношение веса к росту – более 25 означает избыточный вес, а более 30 – ожирение. В Китае ИМТ более 24 считается избыточным весом, а более 28 – ожирением.