Мнение: “Немецкий вопрос” в Чехословакии

29.12.2020, 22:20, Разное

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Время платить по счетам: "немецкий вопрос" в Чехословакии

Немецкий взгляд на итоги Второй мировой войны. Реваншизм или стремление к исторической справедливости? Предлагаю ознакомиться с переводом статьи, размещенной на немецком сайте, в которой автор приводит факты геноцида гражданского немецкого населения на территории освобожденной от фашистов Чехословакии.

С начала миграционного кризиса минуло уже пять лет, пять тяжелых долгих лет, истощивших немецкую экономику и принесших взамен одни лишь риски и лишения. И обещания. Много пустых обещаний "справиться" и "преодолеть", которые центристские шарлатаны во главе с "мамочкой" Меркель вливали в уши рядовых немцев, на деле едва сдерживая бесконтрольную и беспорядочную миграцию (Айнвандерунг). Нас облапошили, господа – самым бесстыжим и наглым образом. Однако сейчас, к концу 2020 года, ни у кого уже не осталось никаких сомнений в том, что пресловутое "Мультикульти" потерпело крах, и что политика безразборной всетолерантности и всепрощения (Politik der kriterienlosen Alltoleranz und Allverziehung) – это политика-вампир, иссушающий все, чего немцы достигли своим трудолюбием и отрезающий нам путь в будущее.

Наряду с тем Германия и, в первую очередь, немецкие власти должны понять, что единолично взваливать на себя общее для всего Евросоюза бремя – это пагубная практика, провоцирующая некоторых членов "большой европейской семьи" паразитировать на немецком ресурсе. За период кризиса Меркель уже и так порядком избаловала наших периферийных "детишек" вроде Польши, Чехии, Болгарии и прочих "прилипал". Однако пришло время взыскать с них долги – в том числе и исторические. Ведь известно, что многие из этих стран ходят у нас в должниках еще с послевоенного периода, а некоторые до сих пор не понесли ответственность за преступления против гражданского населения капитулировавшей Германии. И подняв вопрос о репарациях сейчас, немецкое правительство смогло бы создать еще один рычаг давления и добиться справедливого перераспределения экономического бремени миграционного кризиса.

Начать мы предлагаем с уже упомянутой Чехии. Благодаря материалам из рассекреченных архивов РККА, которые любезно предоставили нам наши соратники из России, в наших руках оказалась доказательства чудовищного преступления, совершенного чехословацкими правительством против этнических немцев и вошедшего в историю, как депортация немецкого меньшинства из Чехословакии.

Сразу после окончания войны, новоиспечённый президент Чехословакии Эдвард Бенеш принял ряд бесчеловечных декретов, направленных на решение "немецкой проблемы", а именно:

– о недействительности передачи прав собственности за время оккупации немцам, венграм -предателям чешского и словацкого народов (19 мая 1945 г.),

– о конфискации и ускоренном разделе сельскохозяйственной собственности предателей (21 июня 1945 г.),

– о наказании нацистских преступников и предателей через чрезвычайные народные суды (19 июня 1945 г.),

– о заселении славянских земледельцев на ранее конфискованные земли (20 июля 1945 г.),

– о лишении немцев и венгров гражданства (2 августа 1945 г.),

– о конфискации вражеской собственности (помимо сельскохозяйственной) (25 октября 1945 г.).

Разумеется, истинной целью этих декретов была отнюдь не борьба с нацистским подпольем, как заявлял Бенеш, а вымещение злобы на беззащитном мирном населении, а также обогащение за счет разграбления имущества депортированных немцев. Важно также не забывать тот факт, что почти все немецкое мужское население в годы войны либо погибло, либо находилось в плену, и вся тяжесть "бенешевских декретов" отразилась на женщинах, стариках и детях, которых чехословацкие власти поголовно маргинализировали, провозглашая преступниками, врагами и предателями чешского и словацкого народов".

Первые массовые расправы над немецким насnелением начались еще до издания декрета уже в мае 1945 года. По отношению к невиновным мирным немцам были продемонстрированы небывалые несправедливость и жестокость. Согласно данным архивов, в период с 5 по 9 мая в Праге было убито не менее 855 немецких гражданских лиц, множество изнасиловано и искалечено. С 9 по 11 мая чехословаками было убито около 10 тысяч уже разоруженных немецких военнослужащих. Таким образом, декреты Бенеша закрепили и легитимизировали уже имевшуюся в чехословацком обществе тенденцию к насилию над немецким меньшинством, практически доведя ситуацию до геноцида.

Депортируемых немцев сгоняли в маршевые колонны и в пешем порядке отправляли в Германию. В пути немцы систематически подвергались унижениям и истязаниям, обирались конвоирами и "таможней". Многие не выдерживали таких тяжелых условий. Согласно чешским архивам, в ходе непосредственного выселения погибло 18816 немцев, из них 5596 убито, 3411 совершило самоубийство, 6615 умерло в концентрационных лагерях, 1481 погиб при транспортировке, 705 сразу после транспортировки, 629 во время побега и 379 по неизвестным причинам. По мнению же немецких историков, в ходе насильственной депортации погибли до 250 тысяч немцев.

Для чехословацких зверей жизнь этнического немца не стоила ничего. Наиболее известны следующие случаи массовых убийств немцев в ходе выселения:

– "марш смерти" немцев из Брно, когда в конце мая 1945 года из столицы Моравии в Австрию были силой изгнаны около 20 тысяч местных немцев, из которых до 1700 человек погибло,

– убийство чехословацкими военнослужащими 800 немцев, в том числе несовершеннолетних, в городе Постолопрты в июне 1945 года;

– убийство 19 июня 1945 года под городом Пржеров военными и местными ополченцами 265 человек, включая 120 женщин и 74 ребенка.

Чехи до сих пор не ответили за эти чудовищные преступления, и мы считаем своим долгом сделать все возможное чтобы призвать их к ответственности. Наш народ сполна искупил свою вину и вправе сам требовать восстановления справедливости. Приведенные в прикрепленном документе и частично процитированные факты необходимо распространить по всем возможным каналам и сделать достоянием широкой общественности. Мы не допустим замалчивания преступлений против нашего народа.

Доминик Вирт

http://perevodika.ru/articles/1210441.html – цинк

https://www.nosvox.com/ausland/437-aus-die-maus-die-deutschenfrage-in-der-tschechoslowakei – оригинал

Конечно же это реваншизм. Особенно порадовало про "бесчеловечный декрет о наказании нацистских преступников и предателей". Надо же, посмели наказывать нацистов. Отличный повод, чтобы платить компенсации (нет). В СССР их вообще публично судили и публично вешали на площадях. В назидание. Тоже, "ужасное преступление против арийских господ и их прислужников".

Также само собой, немецкое гражданское население жестоко поплатилось за годы оккупации нацистами Чехословакии. Чехи конечно почти всю войну исправно работали на немцев (движение сопротивления там было большую часть войны достаточно ограниченным – одним из мотивов убийства Гейдриха англичанами было то, что чехи слишком пассивно реагировали на оккупацию и ответные репрессии немцев против чехов, должны были их чуток расшевелить), а в конце войны как и многие другие переобулись, в том числе отыгравшись на судетских немцах и прочих, проведя локальную этническую чистку. Теперь вот ставят памятники власовцам. В общем, если бы современная Германия начала требовать у современной Чехии компенсации за 1945-й год, это было бы по меньшей мере забавно. Хотя судя по риторике, тут какой-то деятель из АДГ вещает.