Путин восстановил систему вытрезвителей в России

29.12.2020, 22:16, Новости дня

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Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении в РФ системы вытрезвителей. Также подписан закон, который наделяет полицейских правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители.

В соответствии с документом, за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления закрепляются «полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам», передает РИА «Новости».

Такие учреждения будут создаваться на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве. По мнению законодателей, ночь в вытрезвителе может стоить в среднем 1,5 тыс. рублей, при этом цену будет устанавливать каждый регион.

Правила организации деятельности таких специализированных организаций, включая виды помощи, будут утверждаться Минздравом, Минтрудом и МВД. Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Также Путин подписал федеральный закон, который наделяет полицейских правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители, созданные на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений.

Законом устраняется пробел правового регулирования и наделяет сотрудников полиции по согласованию с Минздравом полномочиями доставлять указанную категорию граждан в специализированные учреждения, оказывающие помощь гражданам в состоянии опьянения.

«В связи с остротой сложившейся ситуации в ряде субъектов РФ началось создание специализированных муниципальных или региональных учреждений по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке», – отмечалось ранее в пояснительной записке к проекту закона.

22 декабря Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон о восстановлении в РФ системы вытрезвителей.

Законопроект о возвращении вытрезвителей был подготовлен в мае комитетом Совета Федерации по социальной политике.

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