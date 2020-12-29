Российские военные получили легкие ранения при нападении боевиков в Сирии

29.12.2020, 22:16, Новости дня

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Боевики в Сирии обстреляли БТР-82А, трое российских военных полицейских получили легкие ранения, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Он сообщил, что нападение произошло в 15.45. Российские военные обеспечивали «безопасность вывода турецкого наблюдательного поста» у населенного пункта Трумба в «юго-восточной части зоны деэскалации Идлиб». Огонь по БТР вели из ПТРК. Стреляли с территории, которую контролируют «протурецкие бандформирования». В результате «попадания ракеты в БТР трое российских военнослужащих получили легкие ранения», их здоровью «ничто не угрожает». Их оперативно эвакуировали в военный госпиталь.

Российские военные «во взаимодействии» с органами безопасности Сирии и Турции «устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению», передает ТАСС.

Напомним, в последнее время ситуация в ряде регионов Сирии обострилась. Так, дополнительные силы российской военной полиции прибыли в сирийский район Айн-Иса для стабилизации обстановки. Перед этим на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договоренности о размещении совместных российско-сирийских постов из-за нестабильной обстановки в районе.