Мадуро поблагодарил «русских братьев» за «Спутник V»

29.12.2020, 22:16, Новости дня

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей Боливарианской Республики от коронавируса.

Мадуро сообщил, что в течение трех месяцев велась «серьезная и ответственная работа с русскими братьями». В результате было подписано «соглашение о приобретении первых 10 млн доз вакцины «Спутник V». Мадуро выразил Путину благодарность за «этот важный шаг в начале массовой вакцинации в Венесуэле», передает ТАСС.

Напомним, сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной. Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября. Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса 11 августа. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.