Нутрициолог рассказала, как бороться с лишним весом

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29.12.2020, 22:14, Разное
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Елена Евдокимова, нутрициолог, пояснила об ошибках, которые допускают люди при составлении своего ежедневного рациона. Также она напомнила, что ожирение считается не только проблемой внешности, но и является угрозой здоровью.
Ожирению подвержены не только взрослые люди, но и дети. Основными причинами лишнего веса считаются изменения в рационе и малоподвижный образ жизни. Для того, чтобы понять, что у человека есть лишний вес, необходимо рассчитать индекс массы тела. Если цифра окажется выше 25 кг/м2, то это говорит о том, что человек имеет избыточную массу тела.

Также не стоит забывать, что каждый человек имеет разный энергетический баланс. Такое состояние определяют количеством энергии, которая поступает с едой, с тем количеством, что тратится на физическую активность и обмен веществ. Если человек сократил активность, то стоит сменить и питание.

Увеличение жиров и сахара в рационе человека приведет к лишнему весу, диабету второго типа, гипертонической болезни, заболеваниям сердца и даже к некоторым видам рака. Продукты, которые имеют много сахара и жира, приводят к перееданию и считаются триггером ожирения. Стоит исключить из рациона колбасные изделия, сдобу, сладости и полуфабрикаты. Также специалист полагает, что не стоит заменять водой еду, но важно следить за водным балансом, так как вода принимает участие в биохимических процессах организма. В день взрослому человеку нужно выпить 30 мл воды на 1 кг веса.

Не стоит худеть очень быстро, в неделю безопасно терять 500 граммов жировой массы. На протяжении 3-6 месяцев произойдет безопасное снижение веса. Нужно помнить и о генах, которые могут влиять на метаболизм, насыщение и аппетит. Также необходимо сменить и образ жизни. Нельзя употреблять пищу перед телевизором, исключить перекусы бутербродами, отказаться от газированных напитков. Лучше всего не пропускать завтрак, обед и ужин, а порции понижать постепенно и отказаться от различных модных диет.



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