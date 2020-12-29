Кому это у нас тут повезло в 2020 и почему?! – Личное мнение

29.12.2020, 22:02, Разное

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Несмотря на жалобы и нытьё некоторых представителей шоубиза, 2020 для некоторых из них сложился просто прекрасно.

Судите сами, будут только голые факты.



Фото: Соцсети

Полина Гагарина и моя любимка Каролина Куёк (Ани Лорак) — развелись и признаны певицами года. Филипп Киркоров едет всё-таки на Евровидение, что для него очень важно. Эмин тоже счастливо избавился от жены, завёл красивую девушку, с аншлагом провёл все свои премии и утопает во внимании публики. Даже Светка Бондарчук устроила личную жизнь, сыграв законную свадьбу!

Почему у них всё хорошо, когда у других плохо? Я всё сопоставила и нашла причину.

Что объединяет этих столь разных артистов? Чем они отличаются от других?

Удивительное дело, тех, у кого всё хорошо в уходящем году, обосрала Юлька Михальчик!

Киркорова — вот. Гагарину — вот. Каролинку — вот тут. Эминчик огрёб — здесь и за музыкальные премии здесь. Бондарчук-Харченко — получила тут.

Ай да Михальчик! Как птица, которая насрала на голову и принесла обгаженному счастье в високосном году.



Если обгадила птица, это к счастью. Фото: Соцсети

Мне кажется, что этим талантом Михальчик просто обязана зарабатывать деньги. Не по Донбассу скакать с военно-полевыми концертами за три копейки, а сесть в тёпленьком офисе и всех проклинать за деньги.

Приходит артист — платит. Михальчик ему — проклятия. У артиста целый год — счастье.

Беда только в том, что Юлька, конечно, хоть и льёт помои на артистов, но самой ей до них — как до Луны раком. Как бы ни старалась Михальчик обгадить кого-то, ей до всех этих людей ещё срать и хавать, потому что её уровень — выступление в сельском ДК или в коровнике бэк-вокалисткой у местной бурёнки.

Грустно.

Интересно, кому в следующем году повезёт? Накидайте Михальчик идеи, на кого ей насрать.