 

Протодиакона Андрея Кураева лишили сана

29.12.2020, 21:48, Разное
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Епархиальный церковный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева, передает URA.Ru. По словам председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, причиной стали резкие слова священнослужителя о протоирее Александре Агейкине в день смерти последнего от осложнений после коронавируса. В его поступке усмотрели хулу относительно церкви. Андрея Кураева трижды вызывали на заседание церковного суда, однако он туда не ходил.



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