 

Новый рекорд. В Великобритании за сутки выявили более 53 тыс. случаев COVID-19

29.12.2020, 21:46, Новости дня
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29 декабря в Великобритании зарегистрировали 53 135 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 414 человек. Об этом сообщается на сайте правительства.

Телерадиокорпорация BBC сообщает, что суточный прирост впервые с начала пандемии превысил отметку в 50 тыс. По словам министра здравоохранения Великобритании Мэта Хэнкока, рост числа инфицирования в стране вызывает “крайнюю озабоченность”, поскольку уже вторые сутки подряд зарегистрировано рекордное количество случаев.

Накануне сообщалось о 40 тыс. инфицированных за сутки.

Рост числа новых случаев COVID-19 происходит на фоне распространения в стране нового штамма коронавируса, о выявлении которого 15 декабря сообщал Хэнкок. Премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что новый штамм может быть на 70% заразнее.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 29 декабря в мире коронавирусом заразилось 81,5 млн человек, из них 1,78 млн скончались, более 46,1 млн выздоровели.

В Великобритании с начала эпидемии COVID-19 был подтвержден у 2,38 млн человек, 71 675 из которых скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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