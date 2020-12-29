Все разбрелись по клеткам

29.12.2020, 21:44, Разное

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Как шахматы проникли в массовую культуру и стали популярным видом спорта.

Фото: пресс-служба МДМ

Кажется, что эта игра окружила нас со всех сторон: в октябре в театре «МДМ» состоялась премьера легендарного мюзикла «Шахматы», у Netflix вышел сериал «Ход королевы» (он же «Ферзевый гамбит»), ставший самым популярным лимитированным художественным сериалом на платформе, а трафик сайта Chess24.com увеличился на 500%. Из нишевого спорта шахматы превратились в предмет общественного и культурного внимания. В связи с этой трансформацией в шахматном клубе World Chess Club Moscow состоялся паблик-ток, на котором выступили шахматные эксперты и создатели мюзикла.

О том, почему шахматы стали популярными и как долго это продлится, рассуждает Илья Мерензон — президент World Chess, создатель World Chess Club Moscow.

Илья Мерензонпрезидент World Chess, создатель World Chess Club Moscow

«Меня часто спрашивают: "Что сделать, чтобы шахматы стали популярными?" Я сперва не знал, что отвечать, а потом сформировал ответ: шахматы вообще-то уже популярные. Еще 5 лет назад мы посчитали, что в шахматы играет 600 млн человек — это половина пользователей фейсбука. Нужно дать этой среде что-то, что их объединяет. Ради этого мы и создали World Chess Club Moscow.

Мюзикл «Шахматы». Фото: Юрий Богомаз

Когда мы узнали, что в Москве ставится мюзикл "Шахматы", — нашему счастью не было предела. Теперь мы можем рассчитывать, что к шахматному сообществу присоединятся еще и фанаты мюзиклов. Сериал "Ход королевы" из последних прекрасных явлений, он интересен не только обывателю, но и действующему шахматисту по трем причинам.

Во-первых, приятно смотреть на то, чем ты занимаешься, в кино. Во-вторых, там потрясающая эстетика, прекрасно отображающая шахматный мир. И в-третьих, создана особая квазикультура, людям очень приятно с ней ассоциироваться, может, намного приятнее, чем с реальным шахматным миром. Мне кажется, что популярность шахмат сохранится и после пандемии.

Внимание мира очень сложно переключить, но если это получилось, его тяжело сдвинуть обратно. Шахматы стали частью экосистемы».

В мюзикле партии для спектакля создавали лучшие игроки мира, в нем разыгрываются три великих матча: Спасский — Фишер, Карпов — Корчной и Корякин — Каруана. На первый взгляд может показаться, что это ни к чему, ведь с задних рядов доски не видно. Но и артисты, и постановщики признаются, что этот ход создает потрясающую атмосферу, и у зрителей не остается сомнений, что на сцене все по-настоящему.

Дмитрий Богачевпродюсер компании Moscow Broadway и мюзикла «Шахматы»

«Наш мюзикл актуален сразу по многим аспектам. Мне все говорят: как вы точно попали во время. Действительно, в спектакле затрагивается политика, общественная жизнь, действия мюзикла происходят в эпоху холодной войны, во время противостояния двух великих держав — СССР и США, а шахматы — метафора этого противостояния. Сейчас это вновь актуально. Мы ничего специально не подгадывали, просто так сошлись звезды, что мы именно в этот момент созрели для того, чтобы сделать мюзикл. А культурная актуальность нас настигла с выходом великолепного сериала "Ход королевы". Получилось, что к людям, которые всегда любили шахматы, добавилась громадная мюзикловая и телевизионная аудитория. Создалась благоприятная платформа для шахматного ренессанса, который мы сейчас и наблюдаем».

Евгений Писареврежиссер мюзикла и художественный руководитель театра имени Пушкина

«Шахматы очень амбициозная игра, но она не выражается эмоционально. Анатолий Карпов сказал мне, что энергия шахмат заключается в понимании того, что кто-то может оказаться умнее тебя — это сильно мотивирует. Нашей задачей было соединить интеллектуальность с темпераментом, и в этом помогли профессиональные партии, которые нам предоставили».

Благодаря тому, что шахматы проникли в массовую культуру, ими стали интересоваться люди, которые раньше даже не думали этим заниматься. Например, дети.

Юлия Иваактриса мюзикла «Шахматы»

«Моя шестилетняя дочь, посмотрев наш мюзикл, сказала: "Мама, почему я еще не знаю, что такое шахматы?" Моя коллега обучила ее базовым партиям, она заставила меня купить шахматную доску и теперь сама учит меня этой прекрасной игре».

Мюзикл «Шахматы». Фото: Юрий Богомаз

О том, есть ли разница между онлайн- и офлайн-игрой в шахматы, как и где научиться этой игре и что делать после окончания соревновательной карьеры, «Новой» рассказал Евгений Мирошниченко — украинский гроссмейстер, тренер и комментатор шахматных турниров.

— Есть ли разница между онлайн- и офлайн-игрой в шахматы?

Евгений Мирошниченко. Фото пресс-службы МДМ

— Для меня в онлайн-игре исчезает обмен энергией. В идеальном раскладе партия — это диалог. В онлайне это практически невозможно почувствовать. С точки зрения популяризации онлайн, конечно, лучше для нас. Ведь не так трудно купить шахматы, гораздо труднее найти партнера. А тут ты просто нажал кнопку — и играешь с человеком из Австралии, США и так далее. Кроме того, платформы сводят людей приблизительно одного уровня, это позволяет не отбить интерес к шахматам. Я иной раз даю уроки, и ко мне приходят успешнейшие люди в возрасте, которые когда-то в школе играли и теперь хотят вспомнить.

— Спрос на уроки вырос?

— Преподавание — это не моя основная деятельность, я преимущественно комментирую шахматные турниры. Но у меня есть индивидуальные занятия, и сейчас, несомненно, больше людей проявляет интерес к игре, даже на мне это отражается. В шахматном мире ведь все друг друга знают, гроссмейстеры, сейчас сражающиеся за мировое первенство, когда-то занимались в домах пионеров с людьми, которые потом стали тренерами. Мы все одна большая семья. Я знаю людей, у которых свои шахматные клубы, и могу сказать, что интерес колоссальный.

— С каким запросом люди приходят играть в шахматы? Чего они хотят?

— Я как раз с этого начинаю общение со своими учениками, спрашиваю: чего вы хотите? Понятно же, что чемпионами станут не все, кроме того, это род деятельности с очень высоким порогом входа — нужно очень много времени потратить, чтобы разобраться. Поэтому, если человек хочет построить на этом карьеру, я, скорее, предложу подумать о чем-то другом. Но люди в основном приходят поучиться для себя. Родители, которые когда-то сами играли, приводят детей, и мы в общении поняли, почему они это делают.

В современном мире ребенок от всего защищен, а за шахматной доской он учится нести ответственность за свои решения.

Ты сделал ход, проиграл, но это был твой выбор так переставить фигуру. Это тот самый недооцененный и очень важный образовательный момент шахмат. Для детей семи-восьми лет это настоящее откровение, они всегда хотят играть не по правилам, и это нормально. Шахматы также развивают аналитический инструмент, и все это позитивно сказывается на будущей карьере человека, который потом может никогда и не играть в шахматы в соревновательном плане.

— Главная героиня сериала «Ход королевы» постоянно учит наизусть массу шахматных партий. В жизни так же происходит?

— Образовательный процесс очень зависит от учителя. Я, например, буквально на днях буду записывать курс для онлайн-платформы Skillbox, где хочу объяснить, что можно учиться играть в шахматы, не перелопачивая тонны литературы, а учась принимать решения самостоятельно, имея базовые данные. Сейчас сам спорт сильно помолодел, например, есть шестнадцатилетний гроссмейстер, и все ждут, что он станет чемпионом мира. Омоложение произошло благодаря развитию технологий. Сейчас по одному клику можно получить все базы партий, а раньше нужно было годами подбирать материал.

Обучение шахматам — это накопление информации, но извне кажется, что шахматисты все зазубривают — это не совсем так. Да, накопление информации идет, но это вырабатывает интуицию и некий образ мышления. Шахматы — это искусство, скорее, прогнозиста, чем холодного и расчетливого математика.

— В сериале «Ход королевы» поднимается тема сексизма. Никто не верит, что гражданка может играть хорошо. Сейчас это сохраняется?

— В шахматном мире, к сожалению, пока нет равноправия. Безусловно, существует мужская доминанта, традиционно уходящая корнями в прошлое (женщины играли отдельно от мужчин, у них были свои чемпионаты. — Е. Т.). Но мы видим блистательные примеры женщин-шахматисток, ясно, что пора стирать эти грани и уходить от стереотипов. Есть шахматы, и они не должны быть мужскими или женскими.

— Шахматные комментаторы — это всегда бывшие игроки?

— Пожалуй, да. Это наше отличие от других спортивных комментаторов. Можно быть футбольным комментатором, никогда не играя в футбол. В шахматах очень трудно разобраться. Может быть, это не обязательно профессионал, игравший на первенстве мира, но это должен быть подготовленный игрок, в прошлом спортсмен. Поэтому это достаточно узкая ипостась: нужно не только прекрасно разбираться в игре, но и хорошо говорить.

— Почему у шахматистов заканчивается карьера?

— Здесь играет роль некий ментальный возраст, когда идет спад игры. Никто не любит проигрывать, трудно делать плохо то, что ты когда-то делал хорошо. И это гораздо сильнее чувствуется в индивидуальных видах спорта. В футболе, например, тебе может быть 40 лет и, да, ты не такой крутой, как раньше, но за счет команды и своих физических данных ты будешь справляться со своими обязанностями. В шахматах с каждым годом все труднее держать напряжение, то есть 3–4 часа находиться в максимальной концентрации и избегать дурацких ошибок.

Шахматы — жестокая игра, ты можешь прекрасно играть несколько часов, а потом перечеркнуть все это одной ошибкой — этого нет в игровых видах спорта.

Шахматисты каждый раз играют партию жизни, все с придыханием следят, какие гениальные идеи ты проводишь, а ты вдруг зевнул ладьей — и все. Есть некое выгорание, и оно связано не с твоим возрастом, а с твоим возрастом в шахматах. Есть люди, которые уже к тридцати годам устали быть постоянно сконцентрированными, поэтому они уходят.

Екатерина Тарарак

— специально для «Новой»