 

Пьера Кардена похоронят в костюме от Валентина Юдашкина

29.12.2020, 21:31, Разное
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Российский модельер Валентин Юдашкин станет дизайнером похоронного наряда для легендарного французского кутюрье.

Представители Кардена связались с Юдашкиным и сообщили ему последнюю волю покойного француза.

– Я не мог поверить, когда узнал, что Пьер выбрал именно меня. Это большая честь и огромная ответственность. Мы дружили более 20 лет и для меня очень лестно, что Пьер попросил нарядить его в последний путь. Я помню один наш разговор несколько лет назад в Париже. Мы сидели на летней веранде, пили вино и долго разговаривали о моде и ее тенденциях. В какой-то момент Пьер внезапно замолчал и после долгой паузы признался, что считает меня своим лучшим учеником. Я обещаю, что приложу максимум усилий, чтобы оправдать полученное доверие. Передо мной стоит амбициозная задача — создать в кратчайшие сроки костюм, в котором будет не стыдно выйти на тот свет, — заявил Валентин Юдашкин.

Дата и время будущих похорон пока еще не оглашены. Валентин Юдашкин уже приступил к созданию костюма и планирует представить публике первые наработки через пару дней.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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