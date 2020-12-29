Apple занимается разработкой 64-ядерного ARM-процессора

29.12.2020, 21:20, Разное

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В компании Apple занимаются разработкой 64-ядерного ARM-процессора. Подобное решение, уверены эксперты, поможет корпорации превзойти все существующие аналоги.

О начале разработки столь мощного вычислительного чипа рассказал инсайдер под ником LeaksApplePro, который неоднократно предсказывал выход новой продукции купертиновцев. В этот раз внимание привлекло огромное количество ядер процессора, который предназначен для новой линейки Mac Pro. Таким образом он сможет превзойти конкурентов в лице Intel и AMD и существенно опередить время. Причём их фирменный Apple Silicon M1, использующий всего 8 ядер и созданный на техпроцессе 5-нм, смог продемонстрировать небывалую производительность в бенчмарке, обогнав вышеуказанных конкурентов.

Несмотря на столь многообещающие показатели нового 64-ядерного процессора от Apple, выйдет он на серийное производство не раньше 2022 года. Аналитики объясняют это тем, что в 2021 году должен появится 32-ядерный чип для Mac Pro, и поэтому более мощную новинку, скорее всего, придержат до более позднего времени, пишет «РиаНовости».