 

Apple занимается разработкой 64-ядерного ARM-процессора

29.12.2020, 21:20, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В компании Apple занимаются разработкой 64-ядерного ARM-процессора. Подобное решение, уверены эксперты, поможет корпорации превзойти все существующие аналоги.
О начале разработки столь мощного вычислительного чипа рассказал инсайдер под ником LeaksApplePro, который неоднократно предсказывал выход новой продукции купертиновцев. В этот раз внимание привлекло огромное количество ядер процессора, который предназначен для новой линейки Mac Pro. Таким образом он сможет превзойти конкурентов в лице Intel и AMD и существенно опередить время. Причём их фирменный Apple Silicon M1, использующий всего 8 ядер и созданный на техпроцессе 5-нм, смог продемонстрировать небывалую производительность в бенчмарке, обогнав вышеуказанных конкурентов.

Несмотря на столь многообещающие показатели нового 64-ядерного процессора от Apple, выйдет он на серийное производство не раньше 2022 года. Аналитики объясняют это тем, что в 2021 году должен появится 32-ядерный чип для Mac Pro, и поэтому более мощную новинку, скорее всего, придержат до более позднего времени, пишет «РиаНовости».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Москвичам рассказали о порядке замены просроченных водительских прав

01.10 / Ученые: Кофе защищает от болезни Паркинсона даже людей с генетическими мутациями

05.10 / Мнение: Техническое. 04.10.2020

27.12 / Смех убивает страх

26.07 / Мнение: Стратегия «Большого Ближнего Востока»: как США пытаются разрушить шиитский мост Ирана

23.12 / Мнение: В Шоколаднице сегодня!

03.11 / Спустя три дня: в Турции из-под завалов достали живого ребенка

27.10 / Сделано заявление об активизации эпидемического процесса в России

03.11 / Ученые считают: человек произошел от грибов

04.10 / Мнение: Страна победившего Оруэлла

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска