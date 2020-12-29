Позирующая топлес Ольга Серябкина взволновала подписчиков

29.12.2020, 21:20, Разное

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Популярная певица Ольга Серябкина разместила на своей странице в Instagram пару фотоснимков, на которых предстала с полностью обнаженным бюстом. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.

Единственным элементом одежды на красотке стали стильные джинсовые брюки, снабженные широким ремнем коричневого цвета. На первом из опубликованных фото Ольга Серябкина позирует сидящей на широком металлическом кресле и охватывающей обеими руками свою полностью обнаженную грудь. Именно этот факт, к слову, дал возможность исключить вульгарность и пошлость изображения, придав ему лишь некоторую пикантность. Второй же снимок и вовсе демонстрирует лишь оголенную спину исполнительницы и ягодицы, облаченные в джинсы. Судя по слогану, сопроводившему фото, звезда сцены решила презентовать посетителям своего микроблога качественную марку джинсовых брюк, предпочтение которым она отдала.

Стоит отметить, что упомянутый элемент одежды красавицы остался в целом незамеченным фолловерами. Зато внешний вид стройного тела хозяйки аккаунта вызвал массу восторгов от её подписчиков, о чем они, собственно, не преминули признаться в своих комментариях. Примечательно, что некоторые из поклонников даже заподозрили в эпатажных фотоснимках любимицы подготовку к съемке новой видеоработы. За считанные часы публикация набрала более 60 тысяч “лайков”.