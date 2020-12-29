Ученые: Первый мужской оральный контрацептив может появиться в следующем году

29.12.2020, 21:20, Разное

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Много десятилетий принимают оральные контрацептивы только женщины. Ученые сообщают, что уже в 2021 году на рынке могут появиться и мужские лекарства для защиты от незапланированной беременности.

Женские контрацептивы в таблетках возникли 60 лет назад и тогда были с высокими дозами гормонов, что отрицательно действовало на здоровье. Благодаря многолетним исследованиям специалисты смогли понизить дозу действующего вещества без потери его действенности. Теперь препараты нового поколения наносят здоровью минимальный вред.

Специалисты не один раз поднимали вопрос о создании контрацептивов для мужчин, но за все это время они не смогли создать нужное лекарство. На сегодняшний день есть только 2 мужских способа защищаться от незапланированной беременности – вазэктомия и презерватив. Но доктора продолжают работать над КОК для мужчин с наилучшей дозой гормонов. Также они планируют создать средства защиты не только в таблетках, но и в виде гелей, уколов и химически обратимой вазэктомии. В ходе исследований все эти способы показали высокую эффективность.

Из-за физиологических особенностей мужского организма такие лекарства до сих пор не появились на рынке, потому что фертильный житель может производить до 1000 сперматозоидов в секунду, а всего производится их 250 млн, что тяжело взять под контроль. Женщины же производят лишь 1-2 яйцеклетки в месяц, что намного легче предотвращать благодаря препаратам.

Исследователи полагают, что самым перспективным для мужчин является контрацептивный гель, который состоит из комбинации мужского гормона тестостерона с препаратом ацетат сегестерона, который является синтетическим женским половым гормоном прогестинового типа. Его применяют в препаратах для женщин в США. Ацетат сегестерона выключает выработку сперматозоидов в яичках, из-за чего житель не может зачать ребенка, но либидо не будет угнетаться. Опыты показали, что если втирать такой гель в плечи и верхнюю часть рук каждый день, то произойдет максимальный эффект.