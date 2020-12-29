Мнение: Популярность телеканалов, удаление фильмов с Деппом и дивный новый мир

29.12.2020, 21:10, Разное

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1. К вопросу о проблемах «Первого канала», который на днях решили приватизировать. Долгое время «Первый» лидировал по размеру аудитории в стране, но теперь он на втором месте, вслед за каналом «Россия».

В целом слухи о смерти телевидения несколько преувеличены. Аудитория телевидения в России остаётся огромной, и большая тройка госканалов окучивает львиную её долю.

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/nazvany-samye-populiarnye-rossiiskie-telekanaly-po-chislu-zritelei-za-2020-god-5fe584ac63337471b9a8b4d7

2. Крупнейший американский стриминговый сервис лишил своих зрителей большинства фильмов с Джонни Деппом. Не потому, что сами эти фильмы что-либо нарушают, а просто потому, что моральный облик актёра, согласно решению суда, оставляет желать лучшего:

https://www.gazeta.ru/culture/2020/12/24/a_13412792.shtml

Американский Netflix убрал из своей библиотеки все проекты с участием Джонни Деппа. Данное решение стриминг, вероятно, принял в связи с поражением актера в суде по делу о домашнем насилии в отношении его бывшей супруги Эмбер Херд. Однако пользователей платформы подобный шаг возмутил — они массово и в жесткой форме стали требовать от Netflix возвращения фильмов с кумиром, угрожая компании серьезными финансовыми потерями.

Вишенка на торте. У Джонни Деппа есть запись, на которой Эмбер Хёрд призналась, что била актёра. Суд проигнорировал эту запись и другие свидетельства лжи актрисы, безоговорочно встав на сторону госпожи Хёрд:

https://tjournal.ru/internet/140548-v-socsetyah-vstali-na-zashchitu-dzhonni-deppa-posle-slitogo-razgovora-s-ember-herd-ona-priznalas-chto-bila-aktera

https://www.gazeta.ru/culture/2020/11/02/a_13344193.shtml

В Сети вот уже много месяцев возмущаются несправедливостью и пытаются травить Эмбер Хёрд, ставя низкие оценки фильмам с её участием, отправляя гневные письма киностудиям и делая прочие мелкие пакости. Нетфликсу тем временем предрекают падение доходов. Всё-таки, Депп — это один из самых популярных голливудских актёров, снявшийся в большом числе блокбастеров.

Безотносительно к личности Деппа, с точки зрения морали странно закрывать доступ к фильмам, в которых, вообще-то говоря, снималось множество других актёров, не имеющих к разборкам Деппа и Хёрд никакого отношения.

3. Комментарий Виктора Мараховского по поводу нового витка западной цензуры:

https://t.me/vmarahovsky/1736

Удаление всех фильмов с избивательным Деппом с Netflix – это, ув. друзья, тот случай, когда вспоминается реплика из х/ф «Я, робот»:

«Словами «ну вот, я же говорил» этого не передать».

Между прочим, всё это несколько ближе к нам с вами, чем кажется: ведь у нас, как доказано «Тануки», множество трендоцефалов, готовых воспроизводить передовой опыт по борьбе с реальностью без малейшей критичности. И однажды мы реально можем проснуться, а мир будет выглядеть примерно так:

– Добрый день. Я хотел бы купить сборник стихов Сергея Есенина.

– Секунду, я посмотрю, есть ли у нас такой… О, вы знаете, это невозможно. (гордо) В нашей сети по этическим причинам не продают Есенина.

– ???

– Он избивал Айседору Дункан.

– В каком смысле?

– У меня так написано.

– Хорошо… Тогда, может, сборник рассказов Куприна?

– Так… Нет, к сожалению. Он был антисемит.

– Достоевского?

– Так… Вы что, специально издеваетесь?

– Гоголя?

– Секунду. Есть! Ой, нет. Он был, но в рамках борьбы с культурной апроприацией наша сеть приняла этическое решение.

– Я весь замер. Какое?

– Его перевели на его родной украинский и продают теперь только на этом языке. Тут есть «Петербурзьки повисти», будете брать?