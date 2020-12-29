Греф рассказал о создании специального бункера

29.12.2020, 20:54, Разное

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В первые месяцы эпидемии коронавируса в соседнем с головным офисом Сбера здании был возведен специальный бункер-дублер, передает “Царьград”. Сам руководитель банка Герман Греф объясняет, что это было сделано для непрерывности торгов на случай, если основной операционный зал придется закрыть на дезинфекцию. Он напомнил, что в те дни никто не мог с уверенностью оценить уровень заразности COVID-19 и представить, какие меры понадобятся для профилактики заражений, в связи с чем и было принято решение о незамедлительном создании дублирующей площадки.