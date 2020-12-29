После ультиматума Баку армяне в Карабахе устроили бунт

29.12.2020, 20:54, Разное

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Баку предъявил ультиматум жителям села Шурнух в Нагорном Карабахе. Азербайджанское правительство потребовало предоставить половину домов в поселении для нужд своих военных, передает “Царьград”. В знак протеста местные жители перекрыли дорогу и приготовились к обороне. Власти Азербайджана дали протестующим день на то, чтобы подчиниться. В случае неповиновения они угрожают нападением.