 

После ультиматума Баку армяне в Карабахе устроили бунт

29.12.2020, 20:54, Разное
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Баку предъявил ультиматум жителям села Шурнух в Нагорном Карабахе. Азербайджанское правительство потребовало предоставить половину домов в поселении для нужд своих военных, передает “Царьград”. В знак протеста местные жители перекрыли дорогу и приготовились к обороне. Власти Азербайджана дали протестующим день на то, чтобы подчиниться. В случае неповиновения они угрожают нападением.



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