Мнение: Переговоры в Сочи

29.12.2020, 20:34, Разное

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Министр иностранных дел Турции прилетел в Сочи на переговоры с Лавровым.

Накопившиеся трения на различных ТВД требуют разрешения.

1. Ситуация в районе Айн-Исса и трассы М-4 пока что до конца не урегулирована.

2. В Идлибе продолжаются спорадические боевые действия, трасса М-4 у Найраба заблокирована, плюс турки медленно снимают свои опорные пункты находящиеся в окружении САА.

3. В Ливии обостряется риторика Хафтара и повышается риск возобновления интенсивных боевых действий на фронте Сирт-Аль-Джуфра, тем более, что некоторые спонсоры Хафтара не против попробовать повторить поход на Триполи.

4. В Карабахе остаются проблемы с демаркацией границы и взаимодействием российских миротворцев с турецкими наблюдателями.

Как обычно, эти и другие вопросы будут решаться в рамках двусторонних договоренностей и сделок.