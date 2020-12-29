Анонсировано начало вакцинации от COVID петербуржцев старше 60 лет

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29.12.2020, 20:30, Новости дня
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Вакцинация от коронавируса жителей Санкт-Петербурга старше 60 лет начнется с начала января, поскольку эта группа пациентов подвержены наибольшему риску развития осложнений в случае заражения COVID-19, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

«Вакцинация среди лиц старше 60 лет начнется с начала следующего года, записаться на нее можно в районной поликлинике по месту жительства», – цитирует ТАСС Эргашеву.

В межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса сообщили, что городской комитет по здравоохранению направил письмо в райадминистрации о необходимости организовать в первую очередь вакцинацию лиц старше 60 лет, страдающих сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких и ишемической болезнью сердца. «Эти группы пациентов подвержены наибольшему риску развития осложнений в случае заражения COVID-19 и нуждаются в иммунной защите от инфекции в первую очередь», – пояснили в совете.

Накануне первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что вакцинация от коронавируса станет доступна для всех жителей Санкт-Петербурга в январе или феврале следующего года при условии достаточных поставок вакцины.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга заявил, что несмотря на то, что уровень заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге высокий, эпидемическая ситуация контролируемая. Он отметил, что в Петербург поступили 5,5 тыс. доз вакцины от COVID, до конца года ожидается поставка 100 тыс. доз.



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