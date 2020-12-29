Великобритания обновила рекорд по суточному приросту пациентов с COVID

29.12.2020, 20:30, Новости дня

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Число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 53 тыс. 135, что стало максимальным показателем с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.

За последние сутки в Британии скончались 414 человек, всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 млн 379 тыс. 26 человек, умерли 71 тыс. 386 заболевших, передает РИА «Новости».

Днем ранее число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 41,3 тыс.

Рост заболеваемости COVID-19 в королевстве связан с выявленным мутировавшим штаммом коронавируса. Новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Новый штамм становится доминирующим. В Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе на него теперь приходится большинство новых случаев заражения. Это вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. В то же время более 70 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией.