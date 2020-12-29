 

Великобритания обновила рекорд по суточному приросту пациентов с COVID

29.12.2020, 20:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 53 тыс. 135, что стало максимальным показателем с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.

За последние сутки в Британии скончались 414 человек, всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 млн 379 тыс. 26 человек, умерли 71 тыс. 386 заболевших, передает РИА «Новости».

Днем ранее число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 41,3 тыс.

Рост заболеваемости COVID-19 в королевстве связан с выявленным мутировавшим штаммом коронавируса. Новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Новый штамм становится доминирующим. В Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе на него теперь приходится большинство новых случаев заражения. Это вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. В то же время более 70 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / СБУ проверяет лидера Партии венгров Украины Брензовича по статье о госизмене

23.09 / Общественные наблюдатели попросили закрепить в законе их статус

18.08 / Как после 11 сентября – на фоне протестов в США темнокожие американцы активно закупают оружие

24.07 / Вера в «американское чудо» слабеет – Европа справляется с кризисом лучше США

09.08 / Маловато будет — отставной генерал посетовал на размеры армии Великобритании

16.11 / “Я очень неудобный министр”. Степанов прокомментировал свою отставку

18.09 / Павел Латушко: Кремлю нужно задуматься о последствиях поддержки Лукашенко

07.08 / “Около полугода не платят честную зарплату”. Из “ПриватБанка” уволился глава IT-отдела

25.08 / В Госдуме России считают, что отравление Навального может быть провокацией иностранных государств

02.07 / Поправки в Конституцию поддержали 65% москвичей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска