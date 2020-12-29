Ученые рассказали о причине отсутствия симпатии человека к записи собственного голоса

29.12.2020, 20:30, Разное

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Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого смогли объяснить феномен неприязненного отношения человека к записи собственного голоса. Выяснилось, что причина такого фактора заключается в физиологических особенностях разного восприятия голосовых звуков на записи и вживую.

Комментируя свою теорию, исследователи напомнили о нюансах строения уха – основного органа человеческого слуха. В его состав, в частности, входят три отдела – наружное, среднее и внутренне ухо. Наружное включает в себя ушную раковину и слуховой проход, заканчивающийся барабанной перепонкой. В располагающемся за ней среднем ухе находятся молоточек, наковальня и стремечко – наиболее мелкие кости человеческого организма, проводящие звук от наружного уха к внутреннему. Наконец, находящаяся во внутреннем ухе ушная улитка имеет функцию преобразования звука в сигнал, поступающий затем в мозг. Как пояснили эксперты, передача чужого голоса и прочих “внешних” звуков реализуется посредство последовательного его перемещения через все три упомянутых отдела, однако восприятие собственного голоса происходит несколько иначе. Подобно “внешним” звуковым волнам передается лишь его небольшая часть, основной же объем поступает в мозговой отдел благодаря костной проводимости. В процессе произношения звуков по костям начинается передачи вибрации, при этом от шейных позвонков и челюсти она добирается и до косточек среднего уха. В итоге, воспринимаемый человеком собственный голос является, по сути, некоей смесью реального “внешнего” звука и сигнала от костной проводимости.

К слову, специалисты назвали еще одну причину ощущения “некрасивости” собственного голоса у человека. Ей, в частности, является очень своеобразная обработка мозгом информации, поступающей от уха. Она позволяет изменить реальные характеристики своих звуков, придавая им определенную “привлекательность”. Об этом пишет popmech.ru.