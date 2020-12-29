Эксперты дали советы по продлению работы смартфона без подзарядки

29.12.2020, 20:30, Разное

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Эксперты дали несколько простых рекомендаций по продлению работы смартфона без подзарядки. Советы помогут экономить до 20-30% заряда ежедневно, или максимально увеличить время до полной разрядки.

Самым главным и энергоёмким в телефоне является его экран. Именно поэтому первым действием нужно снизить его яркость до минимума. Это существенно снизит энергопотребление и даст дополнительные несколько часов на работу с устройством. Вторым пунктом можно ещё больше увеличить это время, если перевести все приложения в ночной режим и поставить на фоновые заставки исключительно тёмные или лучше чёрные обои. Такой ход позволит в разы продлить срок эксплуатации устройства на одном заряде. Не лишним будет выключить GPS, Wi-Fi, Bluetooth и прочие модули. Также следует избегать работы в приложениях (социальных сетях), где подобные функции могут включаться без ведома пользователя.

После всего вышеперечисленного стоит перевести телефон в беззвучный режим и отключить вибрацию. Если же звук необходим, то лучше использовать стандартные мелодии, так как они не требуют от системы подключать проигрыватель, что сэкономит заряд. Последним этапом будет закрытие всех фоновых приложений и программ, которые не используются в данный момент. Все эти действия помогут существенно продлить работу смартфона.