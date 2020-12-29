“Я должна была за ними следить”: Сати Казанова рассказала о причинах скандалов в “Фабрике”.

29.12.2020, 20:30, Разное

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Популярная певица Сати Казанова недавно стала гостьей передачи на YouTube-канале Надежды Стрелец, в которой пояснила ведущей о некоторых интересных фактах личной и творческой жизни. В частности, знаменитость объяснила причину скандалов, периодически случавшихся в группе “Фабрика”, вокалисткой которой она была.

Как призналась певица, политикой продюсера женской поп-группы была ставка именно на неё. Создатель гёлз-бэнда “Фабрика” считал Сати Казанову наиболее эффектной и талантливой, и это, в свою очередь, иногда приводило к конфликтным ситуациям, вызванным её поведением. “Наверное, это вопрос энергетики. Саша Савельева и Ира Тонева были так воспитаны. Это моя жажда “кто первый встал, того и тапки”, – отметила красотка. Немаловажную роль в этом смысле, как полагает звезда, сыграли нюансы происхождения и воспитания. Будучи, в отличии от двух других участниц “Фабрики”, девушкой приезжей, Казанова к тому же воспитывалась в многодетной семье. Этот фактор породил у неё стремление к доминированию, попутно снабдив качеством “устраивать разнос” по любому поводу. Исполнительница признала факт того, что вела себя эгоистично и себялюбиво, не имея желания считаться с чужим мнением. Такое поведение в итоге и стало причиной её нередких скандалов с партнершами по коллективу, особенно – с Ириной Тоневой.



“Я эту жесткость в себе замечала с детства. Я была старшей, и младших на меня буквально скинули. Я должна была за ними следить, обстирывать”, – вспомнила Казанова. По её признанию, в упомянутый период карьеры она даже не осознавала, насколько чудовищным было её отношением к людям. Об этом пишет Vm.ru.