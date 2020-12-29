Кожа на руках сухая и трескается: почему это происходит и что делать?

29.12.2020, 20:28, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С раздражением кожи на руках и появлением мелких трещин зимой сталкиваются практически все, а во время пандемии, когда мы вынуждены чаще обычного мыть руки и пользоваться спиртосодержащими антисептиками, эта проблема стала еще острее. Особенно страдают люди, которые придерживаются строгих диет и ограничивают себя в потреблении мяса, рыбы, масла. Из-за недостатка животных жиров кожа становится сухой и уязвимой к внешним раздражителям.

«Поскольку у женщин более нежная и чувствительная кожа, она повреждается легче и сильнее. Но девушки в основном ухаживают за кожей рук, носят защищающие от холода перчатки и варежки. А вот мужчины кремами в основном пренебрегают и чаще выходят на улицу с голыми руками. Поэтому, трудно сказать кто страдает больше», – сообщила МедПорталу врач-дерматолог, член Международного общества дерматологов (ISD), к.м.н. Наталия Гайдаш.

Кожа как наждачка: причины

Защитный барьер кожи – это тончайшая гидро-липидная мантия, которая состоит из секрета потовых и сальных желез и отмерших частичек рогового слоя кожи. Эта мантия сохраняет не только влагу, но и нормальную микрофлору кожи. Бактерии-симбионты питаются липидным субстратом и создают среду, которая препятствует заселению кожи болезнетворными микроорганизмами. Если гидро-липидная мантия разрушается, кожа рук начинает страдать от пересушивания.

Когда мы моем руки, обрабатываем их мылом, используем горячую, жесткую и хлорированную воду мы частично смываем гидро-липидную мантию кожи. Спиртосодержащие антисептики также растворяют защитную липидную субстанцию эпидермиса и вместе с вирусами и бактериями убивают полезные бактерии-симбионты, необходимые для нормального состояния кожи. Сухой воздух в помещении и другие агрессивные факторы только усугубляют проблему: кожа крайне легко травмируется и обветривается. Как результат — начинает трескаться, сильно шелушиться и чесаться.

«Нельзя исключать и влияние внутренних факторов: на коже отражается все – гормональный фон, состояние организма, погрешности в питании, дефицит потребления воды, витаминов, микроэлементов. Зимой традиционно многие люди испытывают гиповитаминоз, в том числе и недостаток витамина D, из-за которого могут обостряться кожные заболевания, такие как псориаз и атопический дерматит», – отметила Наталия Гайдаш.

Наталия Гайдаш, член Международного общества дерматологов (ISD), к.м.н.

Маски, крема, масло – как лечить трещины на коже

В большинстве случаев решить эту проблему можно самостоятельно, не прибегая к помощи врача.

«Купите хлопковые перчатки и ежедневно делайте маски для рук. Нанесите толстым слоем на руки жирный крем, желательно с содержанием масла оливы, какао или ши, наденьте перчатки и носите их как можно дольше, а лучше ложитесь спать. Утром уберите остатки крема, аккуратно промокнув кожу салфеткой», – советует врач.

Если кожа потрескалась до крови (чаще всего страдают костяшки пальцев), то в первую очередь необходимо смягчить кожу рук и создать условия для скорейшего заживления. В домашних условиях могут помочь средства с густой текстурой, такие как натуральное масло какао, крем для рук с пчелиным воском или парафином. Наносить эти средства необходимо после каждого мытья или обеззараживания рук. Обратите внимание на качество домашних полотенец и не вытирайте поврежденную кожу жесткой тканью.

Но если проблема не решается, и трещины не только не заживают, но и воспаляются, то в этом случае необходимо обратиться к дерматологу. Не занимайтесь самолечением и не назначайте себе серьезных дерматологических препаратов. К сожалению, очень многие самостоятельно используют гормональные наружные средства, информирует Наталия Гайдаш. Без контроля врача это может привести к тому, что кожа начнет стремительно атрофироваться: истончаться, покрываться морщинами, утратит ресурс к восстановлению. И справиться с этим будет трудно даже врачу.

Больше никаких трещин: профилактика

Чтобы избежать этих проблем, достаточно необходимо постоянно пользоваться питательным кремом для рук. Носите крем в сумочке, держите его на рабочем месте. Хорошо если в состав входит натуральный пчелиный воск, масла оливы, какао, ши. Наносить средство следует примерно за 30-40 минут до выхода на улицу, средство должно впитаться.

Обратите внимание, что в состав крема зимой не должны входить глицерин и гиалуроновая кислота. Глицерин зимой не может впитать влагу из воздуха. Поскольку в отапливаемых помещениях очень сухой воздух, глицерин будет вытягивать влагу из глубоких слоев кожи. Гиалуроновая кислота может дать на морозе эффект «снежного наста», то есть замерзнуть и еще больше повредить кожу», – отметила врач. Увлажняющий крем для рук с гиалуроновой кислотой зимой можно использовать только если вы не планируете выходить на улицу, например. в качестве вечернего ухода за руками. Сухая и раздраженная кожа болезненно отреагирует на использование крема в состав которого входит множество спиртов, парабенов, консервантов и отдушек.

Также стоит весьма аккуратно использовать зимой резиновые перчатки, которые рекомендуют носить в общественных местах во время пандемии. Их можно надевать в магазине и других общественных местах, но ни в коем случае нельзя их носить на улице или в общественном транспорте. Руки будут потеть, становясь мокрыми – замерзать и еще больше травмироваться. Поэтому на улице носите защищающие от холода и ветра перчатки, а входя в помещение уже можно пользоваться резиновыми.

Как лечить сухость и трещины возрастной кожи?

Наталия Гайдаш, врач-дерматолог:

Женщинам зрелого возраста я рекомендую обратиться с такой проблемой к косметологу или дерматологу. Со временем наша кожа теряет эластические свойства, истончается и становится более уязвимой. Чтобы восстановить качество возрастной кожи уже недостаточно только домашнего ухода. В арсенале врачей множество методов, которые позволяют стимулировать синтез собственного коллагена и эластина: PRP-терапия, препараты на основе гиалуроновой и полимолочной кислот. Также применяют аппаратные методики: фракционные шлифовки и фотодинамическую терапию. Эти процедуры не только улучшают качество и структуру кожи, но и корректируют возрастные изменения – гиперкератоз, пигментацию. Зимний период – идеальное время для проведения таких процедур.