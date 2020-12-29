Мнение: Энергоснабжение Крыма и гриф «секретно»
29.12.2020, 20:24,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан Мосгорсуд приговорил к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже в пользу Молдовы.
Как и все уголовные дела о шпионаже, «дело Цуркан» – секретное дело. Но просочилась информация, что в апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию некоего документа министерства энергетики России, а в сентябре передала этот документ молдавской разведке. Поговаривают, что в этих документах шла речь о поставках электроэнергии в Крым и самопровозглашенные ЛНР и ДНР.
Этот уголовный процесс я не отслеживал, поэтому не могу однозначно сказать, Цуркан в России действительно шпионила в интересах Молдовы, или же это уголовное дело сфабриковано.
Но вызывает недоумение, неужели энергоснабжение Крыма – это секретная информация?
А еще мне интересно, почему наши спецслужбы не интересуются 7 млрд. долларов, исчезнувших в Приднестровье?
На снимке: шпиона Карина Цуркан до ареста,фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет