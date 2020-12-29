 

Мнение: Энергоснабжение Крыма и гриф «секретно»

29.12.2020, 20:24, Разное
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Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан Мосгорсуд приговорил к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже в пользу Молдовы.

Как и все уголовные дела о шпионаже, «дело Цуркан» – секретное дело. Но просочилась информация, что в апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию некоего документа министерства энергетики России, а в сентябре передала этот документ молдавской разведке. Поговаривают, что в этих документах шла речь о поставках электроэнергии в Крым и самопровозглашенные ЛНР и ДНР.

Этот уголовный процесс я не отслеживал, поэтому не могу однозначно сказать, Цуркан в России действительно шпионила в интересах Молдовы, или же это уголовное дело сфабриковано.

Но вызывает недоумение, неужели энергоснабжение Крыма – это секретная информация?

А еще мне интересно, почему наши спецслужбы не интересуются 7 млрд. долларов, исчезнувших в Приднестровье?

На снимке: шпиона Карина Цуркан до ареста,фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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