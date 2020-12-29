Мнение: Ввод жилья в России, продление льготной ипотеки и падение ОПЖ в США

29.12.2020, 20:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

1. Месячные показатели ввода жилья в России незначительно упали на фоне кризиса, но год ещё не подсчитан, и у нас ещё шанс установить очередной рекорд:

Строительство жилья является одним из главных драйверов экономики, и то, что ситуация в этой сфере у нас остаётся весьма благополучной, означает, что глобальный кризис мы проходим сравнительно легко.

https://genby.livejournal.com/883126.html

Конечно, льготная ипотека бьёт наотмашь по бюджетам россиян, которые вынуждены теперь покупать квартиры гораздо дороже, но тут уж ничего не поделаешь. Уровень финансовой грамотности в стране таков, что связь между дешёвой ипотекой и дорогим жильём для электората неочевидна.

2. Комментарий Кримсона Альтера по поводу ожидаемого продления льготной ипотеки в предвыборном 2021 году:

https://t.me/crimsondigest/1231

Напомню две банальные идеи:

А. Если вы повторяете одни и те же действия, то вы получите одни и те же результаты.

Б. Нет ничего более постоянного, чем временное.

Соответственно, временные программы по поддержке банков и девелоперов (за которые заплатили и еще заплатят с одной стороны налогоплательщики, а с другой – покупатели жилья, из-за роста цен) были продлены, и мне представляется маловероятным что все закончится в середине 2021 как раз перед выборами. Перед выборами никто отключать столь популярную (в силу катастрофически низкой финансовой грамотности) программу – не будет.

Получится, скорее всего, как с ценами на сахар. Президент в красках описал ситуацию, когда сначала представители конкретного сектора просили им помочь, им помогли, а потом мы получили рост цен на сахар на 70% с хвостиком, причем президент скорее всего узнал от какого-то альтернативного источника информации (благо у него их несколько), из-за чего памятный разнос по видеосвязи был публичным, а не кулуарным.

Соответственно, адекватной калибровки этих программ по государственной поддержки застройщиков придется ждать до тех пор пока мы не получим роста социального напряжения из-за слишком резвого роста цен на недвижимость. По-другому у нас механизм обратной связи, видимо, еще не функционирует.

Я конечно не ожидаю роста цен на жилье на 70%, но в рассказы о том что застройщики реально притормозят рост на уровне ниже инфляции я вообще не верю. Более того, у нас в обществе есть странное представление, что “мочь себе позволить квартиру” означает “мочь себе позволить платеж по ипотеке” (и плевать насколько длительной она окажется и какая окажется финальная цена квартиры), а следовательно на рост цен на квадратный метр реакция менее острая чем на рост цен на сахар. Более того, считается что опережающий рост цен на жилье – это нечто нормальное (или даже желаемое для тех, кто ищет куда припарковать деньги “чтобы не думать”).

Ну ок, движемся смело по пути, который проторили наши британские и американские коллеги, когда треть молодежи считает что она не сможет владеть жильем никогда. Надеюсь, после выборов может быть свернем. Мне-то уже все равно, а тем кому предстоит как следует переплатить – могу только посочувствовать.

3. «Уолл-стрит джорнэл» пишет, что по итогам коронавирусного 2020 года ожидаемая продолжительность жизни в США может упасть на 2-3 года – то есть, с нынешних 78.8 лет до 75,8-76,8:

https://www.wsj.com/articles/covid-19-deaths-to-reverse-u-s-life-expectancy-gains-11608613261

Для сравнения, по данным за 2019 год продолжительность жизни в России составляла 73,3 года. Казалось бы, всё идёт к тому, чтобы наш разрыв по ОПЖ с США сократился с крайне заметных 5 лет до весьма скромных 2-3 лет.

Но увы, на такое развитие событий можно было надеяться весной, когда показатели заболеваемости и смертности от ковида у нас были в разы ниже американских. По итогам второй волны эпидемии, начавшейся осенью, мы подтянулись ближе к США.

И всё же, коронавирус всерьёз свирепствовал в Соединённых Штатах почти целый год, а в России – только один квартал. Так что вероятно, мы всё же приблизимся к американцам по продолжительности жизни, хотя и не так сильно, как хотелось бы.