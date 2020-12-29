Мнение: 12 БЛАГ

29.12.2020, 20:12, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сертификаты за тест № 22 можно скачать на сайте.

Расскажу сегодня про новогоднее программирование.

А пока публикую материал, который был на тесте, чтобы те, кто на тесте не были, понимали, о чем речь.

И обратите внимание вот на что.

В золотых стихах Пифагор описывает разные стороны жизни, но везде старается определить золотую середину, умеренность.

Цицерон в своем трактате "О страстях" писал про меру, что она находится между двумя видами страстей: страсть-стремление и страсть-страх.

Мы легко увидим в этом всю ту же Харибду и Сциллу, между которыми находится поток.

Найдите в золотых стихах Пифагора описание двух видов страстей в каждом ресурсе и блага посередине.

Добродетель в античности понимали как добро-детель, способность к созданию добра, общественного блага, где благо – именно ресурс.

Описание двенадцати благ у древних египтян

«Одно из древних названий Египта – «Камт» или «Кемт», что означает «черный» или «темный». Своим возникновением оно обязано темному цвету ила, из которого состоит почва по берегам Нила. В форме «Хеме» это слово было передано от египетских христиан – коптов – грекам, римлянам, сирийцам и арабам.

С незапамятных времен египтяне славились своим умением обрабатывать металлы и попытками их превращения. По свидетельству греков, они выделяли золото и серебро из природных руд с помощью ртути. В результате этого процесса получался «черный» порошок (или вещество). Считалось, что он обладает чудесной силой и заключает в себе индивидуальные свойства различных металлов, объединяя их подлинные сущности. В мистическом смысле этот «черный» порошок идентифицировался с телом бога Осириса в загробном мире: и тому и другому приписывались магические свойства, они считались источниками жизни и силы.

Так, в Египте с ростом мастерства металлообработки росла вера в магическую силу флюсов и сплавов. Искусство манипуляции с металлами, изучение их состава и магических свойств было названо «хемейя», то есть «приготовление черной руды» (или «порошка») – активного начала при превращении металлов. К этому названию арабы добавили частицу алъ, образовав таким образом слово «аль-хемейя» (или алхимия), которое увековечило египтян как блестящих исследо¬вателей «белой магии» и «черного» искусства».

Это отрывок из книги египтолога Уоллиса Баджа «Египетская религия. Египетская магия», написанной в конце XIX века. Бадж работал хранителем в Британском музее и занимался раскопками в Египте, разработал оригинальную транскрипцию египетского языка и перевел множество папирусов, которые принято относить к Книге Мертвых.

Книга Мертвых – не о смерти, а о бессмертной части человека, о его духе.

Эти тексты отражают процесс формирования личности. Независимо от нашей веры или неверия в загробную жизнь, мы должны признать, что развитие и рост личности исключительным образом влияет на человека при жизни.

Бадж считал, что древние египтяне никогда не сомневались в тленности тел и мумифицировали тела умерших с единственной целью: чтобы КА, энергетический двойник человека, имел больше времени прорасти из тела как зерно из почвы.

КА Бадж считал синонимом личности.

Таким образом, египетскую Книгу Мертвых мы должны рассматривать как учебник для пробуждения личности от мертвого сна для сознательной жизни. Большинство людей живут в бессознательном, автоматическом режиме, будто живо только их тело, а дух спит. Когда умирает их тело, для духа шансов уже не остается.

Египтяне воспринимали человека как набор разных тел. Кроме ХАТ – физического тела, было тело БА – душа, которое находилось внутри КА – личности человека. Внутри БА находился ХУ и СЕХЕМ, дух и сила, по всей видимости Король и Королева алхимиков, воля и энергия.

КА и есть та самая фигура, ростом которой занимается сам человек в течение всей жизни.

КА является тем самым сосудом, который способен не только сохранить душу после смерти, но и обеспечить ей лучшую жизнь при жизни.

Главным вместилищем КА с точки зрения египтян является сердце человека. Сердце – физический аналог Эго, компаса личности, и от настроек Эго зависит рост и развитие личности.

Картинка вверху – это папирус, XIX династии, один из папирусов Ани, привезенных Баджем в Британский музей. На этом папирусе изображена сцена взвешивания сердца.

Вот магический текст, сохранившийся со времен VIII династии (примерно 2200 год до нашей эры), который приводит Бадж, об обращении к сердцу перед взвешиванием.

«Сердце мое, мать моя! Сердце мое, мать моя! Сердце мое, благодаря которому я пришел в жизнь! Да не восстанет ничто против меня на [моем] суде! Да не будет противодействия мне в присутствии верховных правителей! Да не разлучат тебя со мной в присутствии того, кто держит Весы! Ты – мой двойник (КА), обитатель моего тела, бог Хнему, объединяющий и укрепляющий мои члены. Да войдешь ты в обитель счастья, куда мы идем. Пусть Шенит, творящие обстоятельства жизни людей, не сделают мое имя зловонным. Да будет это благоприятным для нас. Да будет благоприятным для нас слушание. Да будет радость нашим сердцам при взвешивании слов. Да не произнесут ничего лживого против меня перед великим богом, владыкой Аментета. Воистину, велико ты будешь, когда восстанешь, торжествуя».

Неотягощенное грехами и страданиями сердце не тяжелей перышка, поэтому на другой чаше весов лежит перо Маат. Но для того, чтобы сердце было таким легким, человек не должен быть эгоцентричным. Он не должен присваивать ничего чужого, его сердце должно быть открыто для любви, а все его поступки должны быть правильными, то есть в границах.

Рядом с весами на папирусах обычно изображаются две богини: Шаи и Рененет, Судьба и Удача. Обе в равной степени участвуют в жизни человека.

42 бога принимают участие во взвешивании сердца Ани. Перед каждым Ани держит отчет. Каждый является судьей, наблюдающим за выполнением какого-то земного закона, и может оценивать, насколько правильной являлась жизнь.

Мы должны рассматривать процедуру взвешивания как символическое изображение собственной цензуры, своего собственного суда над собой, своей самооценки, но только самой адекватной, без короны.

После испытания и награды Ани получает право войти в священные земли и начать путешествие по Камышовым полям, аналог античных Елисейских полей.

О путешествии Ани повествуют два других папируса Ани, и каждый фрагмент этого путешествия соответствует ресурсу.

Для нас важна как символика, так и очередность ресурсов.

Числа для египтян имели огромное значение. Но еще большее значение они стали иметь для греков, начиная с Фалеса, изучавшего математику в Египте.

Пифагор, который, по утверждению Ямвлиха (300 г.) 22 года провел в Египте, обучаясь у египетских жрецов математике, астрономии, медицине и магии, привез в Грецию знания об устройстве мира. Аристотель в своих трудах часто ссылается на Пифагора.

Заслуживают внимания знаменитые Золотые стихи Пифагора, в которых он описал главные правила для тех, кто хочет достичь при жизни максимального благополучия, благо получения.

Блага – это и есть ресурсы. Аристотель делил блага на внутренние и внешние, ко внутренним относил добродетели и полезные навыки, а к внешним – богатство, удачу, людскую любовь, и внутренние ресурсы он считал не только главными, но и во многом обеспечивающими внешние блага.

ПИФАГОРЕЙСКИЕ ЗОЛОТЫЕ СТИХИ

Прежде всего почитай бессмертных богов, соблюдая

Их старшинство согласно закону, и верным будь клятве,

Славных героев, подземных демонов чти по закону,

Мать и отца уважай, проявляй внимание к ближним,

С теми, кто доблестью всех превосходит, поддерживай

дружбу.

Делать старайся полезное людям и следуй советам.

Не обижайся, сколь можешь, на друга за мелкий

проступок:

Где, как известно, необходимость, там и возможность.

Все это так и запомни. И не предавайся обжорству,

Сон ограничь, научись обуздывать гнев и желанья.

Не совершай ни сам, ни с другими постыдных деяний,

Пусть – что важнее всего – твоим главным судьей

станет совесть.

Быть всегда в словах и поступках стремись

справедливым

И никогда старайся себя не вести безрассудно,

Но запомни, что неотвратима для смертных кончина

И что богатство то прибывает, то убывает.

Смертным по воле богов могут выпасть на долю

страданья –

Ропот смири на судьбу, каким бы ни был твой жребий,

И утешенье себе постарайся найти, если можешь.

Помни, что честные люди подвержены меньше невзгодам.

Много люди слышат и добрых и злых разговоров –

Веры слепой не питай, но и не оставляй без вниманья,

Не раздражайся, узнав, что обман принимают за правду.

То же, что я говорю, всегда исполнить старайся:

Веры к тому не имей, чьи слова и дела ненадежны,

Сам же лишь то говори, что сочтешь из всего

наилучшим.

Прежде чем делать, подумай, иначе получится глупо.

Бедные люди ведут себя порой неразумно,

Ты же делай лишь то, о чем сокрушаться не будешь,

Не занимайся тем делом, в котором ты необразован,

Но изучай то, что нужно, и жизнь твоя будет прекрасной.

Должно оставить беспечность, коль дело пойдет

о здоровье.

Меру важно во всем соблюдать – в еде и напитках

И в упражненьях для тела, и мера есть то, что

не в тягость.

Образ жизни старайся вести нероскошный и чистый,

Остерегайся деяний, которые вызовут зависть.

Не допускай непомерных расходов, как низкий душою,

Но и не слишком скупись. Основа всего – это мера.

Все дела сначала обдумай, чтоб не было хуже.

В успокоительный сон не должно тебе погружаться,

Прежде чем снова не вспомнишь о каждом

сегодняшнем деле:

В чем провинился? Что смог совершить? И чего

не исполнил?

Перебери все в уме, начиная сначала, и после

Радуйся добрым делам и себя укоряй за дурные.

Так поступай и усвой, к чему ты должен стремиться,

Так ты найдешь пути достиженья божественных качеств.

Именем клятву даю открывшего нам четверицу,

Неиссякаемой жизни источник. Берись за работу,

Лишь помолившись богам о ее окончании. Помни,

Так мирозданья бессмертных и смертных устройство

постигнешь,

Что в вещах преходяще и что в вещах неизменно,

Всюду познаешь, насколько возможно, единство природы,

Мысли пустые оставишь и скрытое прежде откроешь.

Станет понятно: несчастные люди приносят страданья

Сами себе, они слепы и глухи, хотя им доступен

Путь совершенства, и мало кто знает спасенье

от бедствий.

Эта несчастная участь лишает смертных рассудка,

Злая судьба постоянно бросает их с места на место.

Скрытый раздор, этим людям присущий, сопутствуя

бедам,

Губит их. Не вызывай его, но избегай, уклоняясь.

Зевс, отец! Поистине ты уберег бы от бедствий,

Если б раскрыл у каждого высшей природы начало!

Ты же будь твердым: божественный род присутствует

в смертных,

Им, возвещая, священная все открывает природа.

Если не чуждо это тебе, ты наказы исполнишь,

Душу свою исцелишь и от множества бедствий

избавишь.

Яства, сказал я, оставь те, что я указал в очищеньях

И в избавленье души, ко всему подходи с размышленьем

И руководствуйся подлинным знанием – лучшим

возничим.

Если ты, тело покинув, в свободный эфир вознесешься,

Станешь нетленным и вечным и смерти не знающим

богом.

Обратите внимание, сколько места Пифагор уделяет мере, умеренности. Вслед за ним и Аристотель делает меру главным критерием и в своей этике, и в физике и даже в логике. Мера или золотая середина – это и есть то самое взвешивание, которое необходимо для совершения выбора.

Так символическая процедура взвешивания сердца, изображенная на папирусе, это то, чем человек должен заниматься постоянно, ища меру во всех своих желаниях и устремлениях.

Открывшим нам четверицу Пифагор называл Бога. Самого Бога Пифагор тоже называл иногда Четверицей.

1+2+3+4 = 10

Проанализировав четверицу или тетраэдр, Пифагор открыл много законов, некоторые из которых известны всем школьникам из учебников по математике, но многие известны только посвященным.

Ямвлих пишет, что, изучая конструкцию из 12 гирек, Пифагор открыл математические законы музыки. А законы Вселенной Пифагор считал идентичными законам музыки.

«Заполнив интервалы соответственно диатоническому роду пропорциональными звуками, он подчинил таким образом октахорд числовой гармонии, существующей в отношениях 2:1, 3:2, 4:3 и отличном от них отношении 9:8. Таким образом он обнаружил в диатоническом роде необходимую и естественную прогрессию тонов от самого низкого звука к самому высокому».

Пифагор, как считается, привез в Грецию египетский календарь, цикл из 12 месяцев и деление суток на 12 + 12. Он же первым нарисовал круг, разделенный на 12 частей, как Зодиак на 12 созвездий. Аристотель пишет, что, когда Пифагора спросили, в чем предназначение человека, тот ответил: «Наблюдать за небесной сферой».



Следующие папирусы (Ани, XIX династия) содержат описания того, как Ани после суда 42 богов путешествует по Елисейским полям и обретает 12 благ, необходимых не мертвым, но живым.

Благо № 1 Имидж

После того как сердце Ани было взвешено на суде и его Эго оказалось легче пера Маат, Хор с головой сокола должен был проводить его к святилищу Осириса.

Бадж пишет: «Путь пролегал через многие чертоги, двери которых охранялись существами, готовыми враждебно отнестись к вновь прибывшему, если он не обратится к ним правильно»

Поэтому первое благо, которое получил Ани от богов, – это титул маа херу, которое Бадж объяснял, как особенный голос, придающий речи человека убедительность. Речь такого человека звучала правдиво и вызывала у людей, у богов, и даже у демонов желание сотрудничать с ним, помогать ему, даже слушаться его.

Так в Книге мертвых описывалось то, что мы называем обаянием или харизмой. Для человека, который получил такое благо как маа херу, врагов больше не существовало, он вызывал симпатию у всех.

Благо № 2. Экономика

Хор привел Ани к чертогу Осириса и обратился к Осирису с просьбой дать Ани лепешек и пива.

Однако все предметы в преддверии чертога, в котором восседает Осирис, возмутились.

«Левая стойка косяка: Я не пропущу тебя мимо себя, пока ты не скажешь мое

имя.

Умерший: «Чаша вина» твое имя.

Порог: Я не позволю тебе переступить через меня, если не скажешь мое

имя.

Умерший: «Вол бога Себа» имя твое.

Петля засова: Я не откроюсь тебе, пока ты не скажешь мое имя.

Умерший: «Кость голени матери его» твое имя»

И так далее.

Ани назвал имена всех предметов в чертоге и его пропустили.

Поэтому второе благо, которое получил Ани, это знание имен.

Знать имя вещи – это видеть связь этой вещи с другими, видеть ее место в иерархии других вещей. Это и значит знать порядок.

Благо № 3. Учеба

Находясь за спиной Ани и держа в руках тростниковую палочку и дощечку, Хор объясняет ему дорогу. Ани смотрит на свой путь, но склонился в поклоне, благодаря Хора.

Так показано третье благо. Обучение можно считать таковым, когда теория осталась за спиной, а лицо повернуто к практике. Однако для успешного пути необходимо помнить и чтить учителей.



Благо №4. Семья

Ани приносит дары перед богом с головой зайца, змееголовым богом и богом с головой быка.

Три качества входят в четвертое благо: кротость, хитрость и труд. Вместе они составляют способность быть счастливым в тесном пространстве с самыми близкими людьми.



Благо №5. Искусство

Ани плывет в ладье и слушает песню Ра такого содержания:

«Ты взойдешь на небо, ты пройдешь по небу, ты присоединишься к звездным божествам. Хвала будет воздаваться тебе в твоей ладье, ты будешь слушать гимны в свою честь в ладье Атет, ты сможешь лицезреть Ра в его святилище, ты ежедневно будешь заходить с его диском, ты увидишь рыбу Ант, когда она появляется на свет в водах бирюзы, и ты увидишь рыбу Абту в ее час».

Так пятым благом называется возможность подняться на небо и почувствовать вдохновение, а также увидеть процесс творения мира таким, каким он был в самом начале.



Благо № 6. Здоровье

Ани обращается к соколу, перед которым находится стол для жертвоприношений, статуя и надпись: «Пребудь с миром в полях. Да будет у тебя воздух для ноздрей».

Крылатая душа норовит улететь подальше от тела, поэтому благо для человека – уметь правильно дышать. Во время правильного дыхания связь между телом и духом восстанавливается.

Связь между душой и телом – это не то, что существует само собой, а то, что нужно постоянно поддерживать с помощью жертвоприношений: от души телу, от тела душе.



Благо № 7. Любовь

Ани жнет пшеницу на участке квадратной формы.

Седьмое благо заключается в том, чтобы всегда иметь свою собственную территорию, отдельную от всех остальных, только это позволяет увидеть других обособленно и любить их. Для поддержания чувства границ, свой удел необходимо постоянно обрабатывать, сеять зерно, собирать урожай, снова сеять, не останавливаясь ни на день, даже если речь идет о вечности как у Ани.



Благо №8. Секс

Ани ведет быков, молотящих копытами зерно.

Это благо отличается от предыдущего как слияние отличается от отделения. Если для духовной любви необходимо иметь собственную территорию, плотская любовь, наоборот, требует смять границы, привести быков и дать им топтать свое зерно, чтобы сделать из него хлеб. Хотя это благо противоположно предыдущему, только вместе они являются благами, а по отдельности лишают человека сил.



Благо №9. Альтруизм

Ани поклоняется птице Бенну.

Эта птица – египетский аналог феникса, умеющего сгорать дотла и воскресать из пепла. Бенну – душа бога Ра, название происходит от слова «сияние».

Так девятое благо – способность гореть, не сгорая, что достигается способностью к служению.



Благо №10. Работа

Ани держит скипетр херп, символ власти и войны, перед ним слова, который Бадж перевел как «пища духов» и три водоема.

Это благо – способность конкурировать и сражаться в мире постоянной борьбы, где слабые становятся пищей сильных.



Благо №11. Дружба

Ани пашет на быке на поле, длиной с бесконечность, на котором написано, что рядом поток, в котором не водится ни рыб, ни змей, ни червей.

Это пахота на поле своей души, у которой нет ни границ, ни края, и это благо есть осознание сущности коллективной души и единства всех людей и животных.



Благо №12. Транс

Место рождения бога, остров, где находится лестница вверх, надпись «место духов». Здесь растет пшеница в три локтя и ее жнут духовные тела, две ладьи, готовы к путешествию по бесконечному каналу.

Текст на папирусе содержит такие слова: «Нет членов моего тела, которые не были бы членами бога. Бог Тот соединяет мое тело, и я есть Ра день за днем»

Это благо исключает присутствие фигуры, поскольку эта фигура включает в себя мир.